Ly hôn được 2 tháng, một ngày dọn nhà dưới gầm giường mẹ phát hiện thứ này, tôi hối hận tìm đến nhà vợ cũ cầu xin tái hôn

Xét cho cùng, hai người vừa mới bước vào hôn nhân. Trong hôn nhân, vấn đề cơm - áo - gạo - tiền rất phức tạp, cần có thời gian để cả hai thích nghi và quen dần. Nếu đột nhiên có thêm một thành viên xuất hiện trong gia đình, khả năng nảy sinh mâu thuẫn rất cao. Thành sợ tình cảm của vợ chồng anh sẽ không chịu được những thử thách này.

Thành và vợ cũ kết hôn được 3 năm, mối quan hệ của họ rất tốt. Trong 2 năm đầu, vợ chồng anh vẫn chưa có con là vì muốn tận hưởng trọn vẹn thế giới riêng của hai người. Sinh con đẻ cái ngay sau cưới đối với họ mà nói là điều quá đột ngột.

Tháng 3 năm nay, vợ Thành đột ngột ngỏ lời muốn có một đứa con. Cô nói tận hưởng thế giới hai người thế đủ rồi, họ kết hôn cũng khá lâu mà chưa có con, thật ra bên ngoài cũng có đủ những lời đàm tiếu.

Thành yêu vợ sâu sắc. Anh từng theo đuổi cô cả năm trời mới thành công rước được nàng về làm vợ. Chính bởi vậy, một khi đã lấy cô ấy, Thành chắc chắn không dễ dàng từ bỏ mối lương duyên này. Đối với anh thì chỉ cần được ở bên vợ thì chuyện con cái có sớm hay muộn cũng không thành vấn đề.

Thành biết vợ là người rất khá nhạy cảm, hay suy nghĩ, không thích người ngoài bàn tán. Hơn nữa, nếu chưa suy nghĩ kỹ, cô ấy sẽ không đề xuất như vậy. Nên sau khi nghe lời đề nghị của vợ, Thành không phản đối. Dù vẫn muốn sống trong thế giới hai người thêm vài năm nữa nhưng cảm nhận của vợ là quan trọng nhất với anh.

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Sau đó, vợ chồng Thành chuẩn bị cho đáo cho sự ra đời của đứa trẻ. Lúc biết tin vợ có bầu, Thành vui mừng khôn xiết. Mặc dù rất yêu thế giới riêng của hai vợ chồng nhưng nghĩ đến việc một đứa trẻ sắp xuất hiện trong gia đình, anh lại thấy tổ ấm của mình thêm sống động, trong lòng rất tự hào.

Thành cũng gọi điện cho mẹ mình, nhờ bà lên chăm sóc ăn uống, sinh hoạt giúp vợ chồng anh. Dù sao mẹ anh là người có kinh nghiệm nên có bà sẽ tốt hơn.

Thế nhưng từ sau khi mẹ Thành đến nhà, không khí gia đình anh không còn đầm ấm như trước. Bà hạn chế mọi hành động, ý muốn của con dâu một cách rõ ràng, đặc biệt là trong chuyện mua sắm, chi tiêu, luôn nói cái này không tốt, cái kia không được.

Thành nhiều lần nói với mẹ mình rằng vợ anh đang mang thai, cô cần một môi trường có thể đem lại tâm trạng tốt, cho nên dù có chuyện gì xảy ra, bà cũng đừng nói con dâu quá nặng nề. Nếu có gì chưa hài lòng, bà có thể đợi sau khi cô sinh con và ở cữ xong thì góp ý. Nhưng mẹ Thành không đồng ý, bà cho rằng nếu bây giờ không nhắc thì sau này khó thay đổi được.

Mẹ Thành nói: “Con đừng chiều vợ quá kẻo khổ”. Nhưng trong lòng Thành luôn tâm niệm mình vì yêu mà lấy cô gái ấy về làm vợ thì phải bảo bọc cô ấy trong vòng tay, đối xử tốt với cô ấy. Vợ là người duy nhất anh yêu và muốn ở bên cạnh cả đời, tại sao lại không thể nâng niu cô ấy như bảo vật?

Thành nghiêng về vợ nên bắt đầu hơi xa lánh mẹ mình. Anh vốn là người tính tình như vậy, khi cảm thấy không hài lòng với người khác, sẽ thường phản ứng như thế. Với tư cách là người mẹ, Thành hy vọng mẹ anh có thể hiểu anh đang dùng cách này để phản đối thái độ tồi tệ của bà đối với vợ mình. Nhưng điều Thành không ngờ là anh càng tỏ thái độ với mẹ, bà lại càng không hài lòng và đối xử tệ với vợ anh hơn.

Thấy mẹ không thể hòa thuận với vợ mình, Thành còn nghĩ quẩn, nếu bà không thay đổi, sẽ yêu cầu bà về quê, thà bỏ tiền thuê vú nuôi còn hơn để mẹ chăm mà vợ anh phải tủi thân như vậy.

Nhưng khi Thành nói ra điều này thì vợ anh từ chối. Cô nói mời mẹ chồng về đây là do cô đồng ý, nếu đuổi bà về giữa chừng thì người ngoài nói gì về con dâu? Người ta sẽ không nói mẹ chồng sai, họ sẽ chỉ nói con dâu không tốt, không đủ hiếu thảo, mẹ chồng đã vất vả chăm sóc phụ nữ mang thai, con dâu còn yêu cầu này nọ.

Thành nghe vợ cũng thấy có lý nên đồng ý để mẹ mình ở lại. Điều anh không ngờ là việc mình chần chừ không cho bà về quê lại trở thành ngòi nổ cho cuộc ly hôn của vợ chồng anh.

Thành nhớ rất rõ sau khi vợ anh sinh con trai, mẹ anh cũng tỏ ra không quá vui mừng. Bà đề xuất không cần thuê vú nuôi mà sẽ đích thân chăm sóc con dâu. Thành nghĩ lúc vợ anh mang thai mẹ mình đã đối xử không tốt thì sợ sau này cũng vậy. Nhưng mẹ anh nhiều lần nói lý lẽ, ví dụ như việc nuôi con tốn rất nhiều chi phí, khiến anh lại không dám bỏ tiền thuê người giúp việc, đành để bà chăm.

Vào ngày mừng đầy tháng con trai, Thành tổ chức một bữa tiệc mời mọi người đến chung vui. Vì là con đầu cháu sớm nên họ hàng, đồng nghiệp, bạn bè đến, ai cũng mừng rất hậu hĩnh. Khi tiệc đã tàn, Thành kiểm tra số tiền mừng thì thấy mất một số không nhỏ. Mẹ anh nói bóng nói gió có người bị cấm tiêu xài tiền lâu nên lén lấy. Thành hỏi vợ nếu cô cần tiền để mua sắm thì chỉ cần nói một câu anh sẽ đưa cho cô, không cần phải làm như vậy. Nhưng vợ Thành một mực phủ nhận.

Kết quả là dưới sự kích bác của mẹ Thành, vợ chồng anh vì chuyện này mà dẫn tới ly hôn. Ly hôn được 2 tháng, một ngày nọ Thành dọn nhà mới phát hiện ở dưới gầm giường mẹ mình có một xấp tiền khoảng 10 triệu. Nhẩm tính lại thì vừa đúng số tiền mừng bị mất hôm đầy tháng con anh. Lúc này, Thành hiểu ra mọi chuyện nên hối hận vô cùng. Anh chạy đến nhà vợ cũ cầu xin cô ấy tái hôn nhưng mọi chuyện đã muộn!