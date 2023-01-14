Đêm khuya thấy bố chồng thì thầm trước bàn thờ, nghe ông nhắc đến tên mình tôi tò mò lén nghe thì sụp xuống òa khóc nức nở

Tâm sự 14/01/2023 15:28

Đêm khuya không muốn làm phiền mọi người nên tôi đi lại khẽ khàng, cũng không bật điện. Bố chồng chưa phát hiện ra tôi. Tôi thấy ông thắp hương cho người vợ đã khuất rồi thì thầm nói chuyện với bà.

Đêm qua nằm mãi khó ngủ, tôi ngồi dậy muốn ra ngoài hóng gió một lát cho thoải mái. Tới gần phòng khách, tôi giật mình khi thấy bố chồng đang đứng trước bàn thờ.

Đêm khuya không muốn làm phiền mọi người nên tôi đi lại khẽ khàng, cũng không bật điện. Bố chồng chưa phát hiện ra tôi. Tôi thấy ông thắp hương cho người vợ đã khuất rồi thì thầm nói chuyện với bà. Không muốn nghe lén, tôi định quay người vào phòng thì chợt nghe thấy bố chồng nhắc đến tên mình.

Bước chân tôi khựng lại, nghe hết những lời bố chồng thì thầm với mẹ chồng, nước mắt đã rơi lã chã:

"Chiều nay hai cô lại đến nói vợ chồng nó mà thương các con quá bà ạ. Chuyện chậm con, vợ chồng nó cũng đâu có muốn. Nhất là con dâu, nó phải chịu áp lực lớn lắm, mấy lần tôi thấy nó lén khóc rồi. Ba năm qua vợ chồng nó cũng cố hết sức chạy chữa, thuốc thang rồi đấy. Tôi thương các con mà chẳng biết làm thế nào để giúp đỡ chúng nó. Mong bà phù hộ cho các con sớm sinh được cháu nhé…".

Hai vợ chồng tôi kết hôn đến nay được 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Nguyên nhân do tôi bị tắc vòi trứng không thể có thai tự nhiên. Chồng tôi thì chưa bao giờ chê bai, trách móc vợ cả.

Mẹ chồng mất sớm từ khi chồng tôi còn nhỏ. Mình bố chồng gà trống nuôi con, đàn ông không khéo chăm trẻ nhỏ vì thế hai người cô của anh thường xuyên sang nhà phụ chăm cháu. Mối quan hệ giữa chồng tôi và hai người cô ấy rất thân thiết, có thể nói là họ thay mẹ anh chăm sóc anh vậy.

 

Đêm khuya thấy bố chồng thì thầm trước bàn thờ, nghe ông nhắc đến tên mình tôi tò mò lén nghe thì sụp xuống òa khóc nức nở - Ảnh 1
Bước chân tôi khựng lại, nghe hết những lời bố chồng thì thầm với mẹ chồng, nước mắt đã rơi lã chã - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế khi tôi và chồng mãi chưa có con, hai cô thường xuyên hỏi han, nói bóng gió xa gần, gây áp lực cho tôi. Bố chồng là người ít nói, tôi cứ nghĩ ông cũng rất bất mãn về việc con dâu mãi không sinh cháu nội. Cho đến lúc này tôi mới hiểu thì ra ông thương tôi và thông cảm cho con dâu đến vậy. Ông còn đứng ra bênh vực và bảo vệ tôi trước hai em gái nữa.

Không từ nào có thể diễn tả được sự cảm động và hạnh phúc trong lòng tôi lúc ấy. Thấy bố chồng và chồng đối xử tốt với mình như vậy, tôi lại càng áy náy khi không thể sinh con cho nhà chồng. Hiện tại chúng tôi chưa có đủ kinh phí để tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm, vợ chồng tôi dự định thêm 1, 2 năm nữa mới làm.

Biết chồng có con riêng, tôi dẫn 2 gã trai quán bar về nhà 'làm chuyện này' để khiêu khích, cánh cửa phòng ngủ mở ra nhìn thấy bố mẹ chồng, tôi ngã quỵ khi biết sự thật

Biết chồng có con riêng, tôi dẫn 2 gã trai quán bar về nhà 'làm chuyện này' để khiêu khích, cánh cửa phòng ngủ mở ra nhìn thấy bố mẹ chồng, tôi ngã quỵ khi biết sự thật

Tôi mặc váy ngủ hớ hênh nằm trên giường, tất nhiên tôi với hai gã đàn ông kia chỉ là diễn nhưng vì để khiêu khích chồng nên tôi làm như mình đã có quan hệ với họ. Tôi mở ngăn kéo tung ra xấp ảnh chụp lại toàn cảnh chồng tôi dẫn người phụ nữ kia vào phòng khám thai.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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