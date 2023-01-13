Vào hồi đầu năm, tôi được giới thiệu cho gặp một cô gái tên Hạnh. Nghĩ bụng đó là một cô gái xấu xí hoặc cũng có khuyết điểm giống tôi, nhưng khi vừa gặp mặt tôi đã bị cô ấy hút hồn. Cô ấy không những không xấu mà còn rất xinh đẹp, vóc dáng thon gọn với mái tóc dài đen óng mượt, cô ấy ở nhà kinh doanh online thu nhập cũng không tệ.

Tôi năm nay 30 tuổi, là chủ một cửa hàng thời trang nam nho nhỏ, thu nhập khá, điều kiện gia đình cũng rất tốt. Nhưng 5 năm trước, tôi bị tai nạn xe hơi, phải cưa cụt mất một chân. Mặc dù tôi lắp chân giả, hoàn toàn có thể tự sinh hoạt không cần nhờ ai nhưng mãi vẫn không cô gái nào chịu gả cho tôi. Vì lý do này mà bố mẹ tôi rất sốt ruột, luôn nhờ người làm mai mối khắp nơi.

Sau 3 tháng tìm hiểu, Hạnh cũng đồng ý lấy tôi làm chồng. Bố mẹ tôi mừng lắm, tổ chức một đám cưới rình rang với sính lễ khủng, trong ngày cưới cũng trao riêng cho nàng dâu tới một cây vàng. Cứ ngỡ những ngày hạnh phúc sau hôn nhân sắp bắt đầu nhưng nào ngờ tất cả chỉ là dối trá.

Dẫu vậy, trong lòng tôi cũng có chút nghi hoặc. Hạnh xinh như vậy, thiếu gì người theo đuổi mà lại đồng ý đi gặp mặt một người khuyết tật như tôi. Tuy nhiên tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cần Hạnh không chê, chấp nhận lấy tôi thì sau này tôi sẽ không bạc đãi cô ấy.

Sau 3 tháng tìm hiểu, Hạnh cũng đồng ý lấy tôi làm chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khi tìm hiểu, hai đứa chưa từng vượt quá giới hạn nên tôi rất háo hức mong chờ sẽ có một đêm tân hôn mặn nồng. Nhưng nào ngờ, tối hôm đó Hạnh lại nói đang tới “ngày đèn đỏ” khiến tôi chưng hửng.

Sáng sớm hôm sau, cô ấy dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi, tối về cơm canh nóng hổi đã sẵn sàng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến. Đây chính là điều mà tôi ao ước bấy lâu nay, cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.

Hai ngày đầu sau hôn nhân trôi qua êm ả như vậy, tới ngày thứ 3 hai vợ chồng về bên ngoại để lại mặt. Vì quê vợ chỉ cách nhà chúng tôi khoảng 40km nên sáng hai vợ chồng về, chiều lên luôn để hôm sau tôi còn đi làm. Nhưng sau đó, cứ 3 ngày Hạnh lại về nhà ngoại một lần, mỗi lần nán lại một ngày mới về.

Điều này khiến tôi nghi ngờ, dù sao hai đứa cũng mới kết hôn, tại sao Hạnh lại hay về nhà mẹ đẻ như vậy. Cô ấy còn hay kiếm cớ trì hoãn “chuyện ấy” với tôi, chẳng nhẽ có chuyện gì sao?

Hành động kỳ lạ của vợ khiến tôi sinh nghi nên hôm đó biết vợ về quê, sáng sớm tôi ra khỏi nhà như ngày thường đi làm nhưng thực chất nấp dưới sân nhà để theo dõi vợ. Tôi lặng lẽ đi theo cô ấy về tận nhà bố mẹ vợ rồi chết lặng trước cảnh tượng nhìn thấy.

Tôi lặng lẽ đi theo cô ấy về tận nhà bố mẹ vợ rồi chết lặng trước cảnh tượng nhìn thấy - Ảnh minh họa: Internet