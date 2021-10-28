Không phải theo đuổi đàn ông, mà chỉ cần trả lời được 3 câu hỏi này thì tự khắc đàn ông sẽ kéo đến để theo đuổi bạn

Câu hỏi đầu tiên: Làm thế nào để mình xinh đẹp hơn?

Phụ nữ ơi, các bạn không cần phải theo đuổi đàn ông đâu, mà chỉ cần trả lời được đúng 3 câu hỏi này, thì lập tức đàn ông sẽ tự nguyện kéo đến để theo đuổi bạn.

Câu chuyện của chúng ta ở đây chính là, bạn phải xem thử ngoại hình của mình đã ổn chưa? Cách mix đồ và trang điểm có làm cho khuôn mặt và thân hình trở nên sáng hơn chưa?

Đàn ông yêu bằng mắt, muôn đời không sai. Cho nên, để anh ấy có hứng thú mà khám phá phần nội tâm của bạn, thì vẻ bề ngoài của bạn phải ổn cái đã.

Da của mình có trắng hồng và mịn màng chưa? Tóc đã dài và suôn mượt chưa? Loại nước hoa mình dùng có đủ quyến rũ chưa?

Phụ nữ có thể là không đẹp, nhưng nhất định là phải thơm. Bởi vì, đàn ông càng có giá trị cao, thì tiêu chuẩn chọn bạn gái và người mà họ sẽ lấy làm vợ là rất cao.

Cho nên, muốn được lọt vào mắt xanh của những người đàn ông chất lượng, thì bạn cũng cần chú ý nâng tầm bản thân của mình, đặc biệt là vẻ bề ngoài.

Câu hỏi thứ hai: Làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn?

Cách để được cuộc đời này đối xử công bình thì không gì khác hơn là phải thật xinh đẹp đẹp và trở nên thật giỏi giang lên mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Để kiếm được 5 – 7 triệu/tháng thì rất là dễ, tuy nhiên, để nâng tầm mức thu nhập của mình lên tới 9 con số, thì bắt buộc bản thân mỗi người chúng ta, phải nỗ lực để học hỏi thêm các kỹ năng phục vụ cho mục tiêu này.

Cho nên, nếu như thu nhập của bạn quá thấp, khiến cho bạn không tự tin thì lúc này bạn nên học thêm các kỹ năng mới.

Để tạo ra cơ hội kiếm tiền từ nhiều nguồn thư nhập khác nhau, nếu như mà chưa được 9 con số/tháng, thì tôi thấy rằng số tiền mà bạn kiếm được từ nhiều nguồn thu nhập khác nhau.

Ít ra cũng sẽ giúp cho bạn nâng cấp cuộc sống, có tiền để đầu tư vào các khóa học ngắn hạn giúp nâng cấp bản thân và những kỹ năng phục vụ cho việc kiếm được nhiều tiền hơn.

Câu hỏi thứ ba: Làm thế nào để có được những người bạn chất lượng hơn?

Ảnh minh họa: Internet

Tôi từng đọc được một câu nói như thế này: Bạn chính là kết quả của 5 người bạn gặp và những cuốn sách bạn đọc.

Ngẫm cho thật kỹ, nghĩ cho thật sâu thì quả đúng là như vậy các bạn ạ, bởi vì nếu như mà bạn chơi với những người bạn có chí tiến thủ và đạo đức tốt, thì tức nghĩa là bạn cũng sẽ là người như thế.

Nhưng nếu như bạn đọc toàn những cuốn sách ngôn tình, rồi lại thêm chơi với toàn những người không tốt, thì bạn cũng chính là người có nét tính cách và phẩm chất tương tự như những cuốn sách bạn đọc và những người bạn chơi.

Do đó chọn bạn mà chơi vô cùng quan trọng, bởi vì hoặc là họ sẽ giúp bản thân bạn hoàn thiện chính mình, hoặc là chính họ sẽ tiêm nhiễm những thói hư, tật xấu của mình vào tính cách và tâm hồn bạn.