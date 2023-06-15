Hạ gục chàng theo cách của chuyên gia 'phòng the', tưởng chồng không thích nào ngờ lại 'nghiện' chẳng dứt, nghĩ đến 'ân ái' là lao vào như hổ đói

Tâm sự 15/06/2023 04:58

Nhiều chị em thắc mắc vì sao các anh chồng trong nhà lại thường xuyên 'chán cơm thèm phở', ra ngoài tìm của ngon vật lạ. Dưới đây là những cách mà 'gái hư' chiều các anh trai 'tới bến', muốn giữ chồng ở cạnh bên thì đừng ngại mà học hỏi.

Vì vậy, phụ nữ muốn giữ được chồng đừng bao giờ phớt lờ cách ‘chiều đàn ông’ của các cô gái này. Chỉ vài bước đơn giản cũng khiến chàng ‘lên mây’.

Phát cho anh ấy tín hiệu riêng

"Gái hư" có thể dễ dàng phát tín hiệu với cánh mày râu nào đó như ánh mắt lả lơi, lời trêu đùa bóng gió, thậm chí còn bị đánh giá là không đúng chuẩn mực. Tuy nhiên, với chàng thì họ luôn có cử chỉ yêu thương, dịu dàng, những lời hỏi han ân cần, ấm áp.

Đặc biệt hơn nữa là những cô nàng này luôn có một thái độ sống tích cực, lạc quan. Nếu bạn là đàn ông thì bạn có thích một cô gái lúc nào cũng ủy mị, yếu đuối không? Chắc chắn là không rồi. 'Gái hư' luôn nhìn vấn đề theo hướng tích cực, do vậy họ dễ dàng thực hiện tư duy phân tích đa diện cũng như tìm ra mấu chốt cũng như giải pháp hữu hiệu nhất. Có lẽ nhờ đó mà chàng cũng cảm thấy cuộc sống tươi đẹp, nhẹ nhàng hơn khi bên cạnh những 'ả' này.

Hạ gục chàng theo cách của chuyên gia 'phòng the', tưởng chồng không thích nào ngờ lại 'nghiện' chẳng dứt, nghĩ đến 'ân ái' là lao vào như hổ đói - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hãy dũng cảm và bạo dạn

Chắc chắn những cô gái theo phong cách "gái hư" sẽ dũng cảm lựa chọn những gì mình thích. Họ táo bạo và luôn tự chịu trách nhiệm cho những gì mình đã lựa chọn. Họ cũng rất biết cách chăm sóc bản thân, ít khi để bản thân trì trệ bởi những lời ong tiếng ve bên ngoài.

Với những cô nàng này đàn ông họ luôn muốn tìm cách để chinh phục, vì vậy phụ nữ đừng cứ mãi ủy mị nữa nhé.

Hạ gục chàng theo cách của chuyên gia 'phòng the', tưởng chồng không thích nào ngờ lại 'nghiện' chẳng dứt, nghĩ đến 'ân ái' là lao vào như hổ đói - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kích thích điểm nhạy cảm khác nhau

Phụ nữ không nên chỉ chăm chút cậu nhỏ của anh ấy mà quên mất rằng đàn ông còn rất nhiều điểm nhạy cảm khác. Thông thường đàn ông sẽ không nói ra nơi mình muốn được chạm vào như phụ nữ. Tuy nhiên, ngoài những điểm nhạy cảm thông thường thì ngực, gương mặt, bắp đùi cũng là những nơi kích thích đàn ông.

Hạ gục chàng theo cách của chuyên gia 'phòng the', tưởng chồng không thích nào ngờ lại 'nghiện' chẳng dứt, nghĩ đến 'ân ái' là lao vào như hổ đói - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Chị em truyền tai nhau cách 'chiều chồng tới bến' của 'gái hư', giúp các anh càng thêm 'hứng khởi' và chìm đắm mãi không rời, ai không học là phí cả đời

Chị em truyền tai nhau cách 'chiều chồng tới bến' của 'gái hư', giúp các anh càng thêm 'hứng khởi' và chìm đắm mãi không rời, ai không học là phí cả đời

Để giúp các anh tìm được sự 'thỏa mãn' trong mỗi lần 'ân ái', chị em đừng nên bỏ qua những bí quyết dưới đây nhé.

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