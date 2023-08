Khi được mai mối cho Trang, tôi còn tự hỏi không hiểu tại sao mình may mắn tới vậy. Tôi chỉ là một người đàn ông bình thường, gia cảnh không có gì nổi bật, nếu có ưu điểm thì là công việc khá ổn định, chăm chỉ làm ăn, không chơi bời tệ nạn gì.

Trang rất xinh xắn, gia cảnh lại khá giả, bản thân cô ấy có học thức với công việc tốt. So về điều kiện thì tôi không thể bì được với Trang. Khi Trang nhận lời làm đám cưới chỉ sau một thời gian ngắn, tôi có hỏi cô ấy lý do, Trang trả lời ở bên tôi cô ấy cảm thấy bình yên và dễ chịu. Cô ấy chỉ cần như vậy là đủ rồi. Tôi tin Trang, trong lòng trào dâng hạnh phúc và hi vọng về tương lai.