Dỗ con ngủ tận khuya mới đi tắm, bỗng thấy chồng lén đi theo sau, tôi giả vờ không biết để rồi phát hiện một việc khiến tôi ngất tại chỗ

Tâm sự 11/09/2023 07:50

Lúc tôi đi thấy anh đi theo, nghĩ chẳng có gì, nhưng vừa bật nước tắm thì thấy nước lạnh ngăn ngắt.

Tôi và anh yêu nhau từ thời học đại học, tình cảm ban đầu rất đơn giản và trong sáng. Anh là mối tình đầu của tôi, biết nhà anh cũng không có điều kiện nhiều nên tôi cực kỳ hạn chế đòi ăn chơi, lúc nào tôi cũng nghĩ tiết kiệm cho anh.

Tình cảm của chúng tôi được đôi bên gia đình ủng hộ, mọi thứ cứ tiến triển đều đều như thế cho đến khi chúng tôi đi làm một thời gian thì kết hôn. Thời điểm đó lương hai đứa cũng khá, thuê một căn chung cư mini ở ngoại thành hết 2 triệu rưỡi, số tiền còn lại cũng tạm đủ chi tiêu. Mọi thứ chỉ bắt đầu khó khăn khi tôi sinh con. Tôi không đi làm được nữa, mà nuôi con mọn lại cực kỳ tốn kém.

Dỗ con ngủ tận khuya mới đi tắm, bỗng thấy chồng lén đi theo sau, tôi giả vờ không biết để rồi phát hiện một việc khiến tôi ngất tại chỗ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mọi thu chi đổ dồn lên chồng, tôi biết anh vất vả nên thương lắm, nhưng biết làm sao, gia đình hai bên đều khó khăn, chúng tôi không trông ngóng được.

Nhưng dần dần, tôi thấy anh thay tính đổi nết, không còn ân cần nữa, anh hay cáu gắt, khó chịu, đá thúng đụng nia. Bắt đầu bóng gió tôi ăn bám, một mình anh lo chán quá rồi. Anh bắt tôi cắt giảm chi tiêu, mọi thứ mua sắm đều phải do anh đồng ý mới được mua.

Nhiều lúc tôi cũng ức chế lắm, nhưng nghĩ mình đang phụ thuộc nên cắn răng chịu đựng.

Hôm trước, con ốm, tôi loay hoay đến 11 giờ mới dỗ con ngủ rồi tranh thủ đi tắm. Lúc tôi đi thấy anh đi theo, nghĩ chẳng có gì, nhưng vừa bật nước tắm thì thấy nước lạnh ngăn ngắt. Tôi gọi chồng, anh bảo anh không biết. Hôm đó tôi bị con nôn trớ khắp người nên cắn răng tắm gội nước lạnh cho xong. Ai ngờ vừa bước ra, tôi choáng váng đầu óc rồi ngã xuống.

Dỗ con ngủ tận khuya mới đi tắm, bỗng thấy chồng lén đi theo sau, tôi giả vờ không biết để rồi phát hiện một việc khiến tôi ngất tại chỗ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình trong bệnh viện, chồng lo lắng ngồi bên cạnh. Anh cứ ấp úng không nói câu nào. Tôi giận và buồn lắm, tôi biết anh tiết kiệm nên tắt nóng lạnh, ép tôi tắm nước lạnh lúc nửa đêm. Càng nghĩ tôi càng thấy buồn quá, anh keo kiệt đến mức không xót xa tôi. Tôi chán lắm, chỉ muốn bỏ quách cho xong.

 

 

Cố tình đẩy vợ cũ vào khách sạn, nhưng vừa bước ra từ phòng tắm chứng kiến một việc khiến tôi không dám làm gì cả đêm!

Cố tình đẩy vợ cũ vào khách sạn, nhưng vừa bước ra từ phòng tắm chứng kiến một việc khiến tôi không dám làm gì cả đêm!

Sau khi vào khách sạn, vợ cũ đi tắm, tôi ngồi đợi bên ngoài. Một lúc sau, vợ cũ khoác chiếc áo choàng tắm bước ra. Nhưng khi chiếc áo tụt xuống, tôi cứng đờ chết lặng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva góc tâm sự tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 56 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 1 giờ 11 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 1 giờ 41 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 2 giờ 11 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm