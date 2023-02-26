Đang dây dưa nóng bỏng bên người tình, tôi thót tim khi vợ kéo cả hội ập vào khách sạn nhưng hành động sau đó khiến tôi đứng ngồi không yên

Tâm sự 26/02/2023 06:59

Hôm đó như thường lệ, tôi và bạn tình hẹn nhau tại một khách sạn quen. Nàng vẫn như mọi khi, mặc chiếc váy quây thách thức người nhìn, ôm hôn tôi một cách không ngần ngại khi vừa gặp.

Ngày mới yêu, sự chỉn chu, sống hướng về gia đình của nàng khiến tôi cực kỳ tự hào khi có cô bạn gái như vậy. Lan của tôi ngày đó xinh đẹp, ý tứ lại dịu dàng. Ngày dẫn nàng về ra mắt, bố mẹ cũng như họ hàng nhà tôi đều rất ưng bụng, ngay cả khi giờ đã kết hôn được vài năm, bố mẹ tôi cũng chưa khi nào kêu ca phàn nàn về cô con dâu. 

Đúng là có vợ đảm đang, biết chu toàn việc cửa nhà thì người đàn ông trong nhà cũng đỡ đần thật. Thế nhưng ở trong chăn mới biết ở đấy có những gì. Rõ là vợ chồng còn trẻ thôi, chúng tôi mới cưới nhau có 4 năm mà chuyện chăn gối đã chán hơn cơm nguội. 

Thế rồi, như một định mệnh, tôi gặp được người khiến mình xốn xang đứng ngồi không yên. Đó là cách đây 1 năm, khi tôi được ông giám đốc đối tác giới thiệu cho một nhân viên cấp dưới thân tín. Là một thằng đàn ông, tôi khẳng định khó ai có thể rời mắt khỏi một cô nàng với làn da rám nắng, giọng nói có chút trầm khàn vô cùng gợi cảm và khiêu khích. Tôi còn nhớ như in bộ váy đỏ xẻ sâu lộ ra thềm ngực của Kiều.  

Đang dây dưa nóng bỏng bên người tình, tôi thót tim khi vợ kéo cả hội ập vào khách sạn nhưng hành động sau đó khiến tôi đứng ngồi không yên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi hẹn gặp nhau ngay sau buổi tối hôm đó rồi lên giường sau đúng 1 tuần. Lâu lắm rồi tôi mới thấy mình sống lại sự kiêu hãnh của một người đàn ông như vậy. Kiều khiến tôi đê mê, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi hưng phấn đến nỗi chỉ chờ đợi những buổi hẹn được thăng hoa cùng nàng.

Hai đứa cứ thế lén lút được cả năm mà vợ không hề hay biết. Tôi cứ nghĩ do tài che đậy của mình quá khéo léo, không ngờ đến một ngày bị vợ bắt tận tay tại khách sạn khi đang chuẩn bị hành sự cùng Kiều, tôi mới hoang mang về tất cả những gì đã xảy ra.

Hôm đó như thường lệ, tôi và bạn tình hẹn nhau tại một khách sạn quen. Nàng vẫn như mọi khi, mặc chiếc váy quây thách thức người nhìn, ôm hôn tôi một cách không ngần ngại khi vừa gặp. Hồi đầu tôi cũng lo bị phát hiện nhưng không thể phủ nhận tôi nghiện cái sự hoang dã, sexy của nàng. 

Khi chúng tôi đang có màn dây dưa nóng bỏng thì tiếng đập cửa vang lên từ bên ngoài rồi cửa phòng khách sạn bỗng mở toang. Phía sau cánh cửa là Lan, em gái tôi và cả hội bạn thân của vợ. 

Tôi tái mặt rồi đứng tim vì không hiểu sao vợ lại có thể biết được chuyện ăn vụng của mình. Chúng tôi đã qua lại cả năm trời chứ đâu phải ngày 1, ngày 2. Cô ấy đã biết từ bao giờ? Sao lại dám đến bắt quả tang cùng cả người nhà thế này. Tôi thật sự không dám tin vào mắt mình rằng người đứng trước mặt tôi đây là cô vợ hiền thục ngày nào. 

Em gái tôi lao vào túm tóc rồi cho Kiều một cái bạt tai. Tôi không quá bất ngờ khi chứng kiến sự hung hăng của nó vì tôi biết em mình vốn là đứa rất ghét mèo mả gà đồng. Tôi cũng nghĩ người sau đó tiến vào cho mình những cái bạt tai sẽ là vợ, thế nhưng không. 

Đang dây dưa nóng bỏng bên người tình, tôi thót tim khi vợ kéo cả hội ập vào khách sạn nhưng hành động sau đó khiến tôi đứng ngồi không yên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy vẫn đứng nguyên trước cửa, nhìn tôi, nhìn cô nàng nhân tình của tôi từ chân đến đầu. Song thái độ sau đó của em mới là điều khiến tôi choáng váng. 

Không gào thét ầm ĩ, không lao vào cho tôi và Kiều những cái bạt tai hay thậm chí là đổ mắm tôm, xát ớt như những clip trên mạng, vợ tôi chỉ đứng đó, cười khẩy rồi quay lưng đi thẳng. 

Tôi sợ hãi thực sự khi thấy người vợ hiền thục, chưa một lần ghen tuông của mình lại có thái độ như vậy. Lẽ ra em phải lao vào tôi rồi cấu xé cô nhân tình kia chứ. Tôi đã nghĩ mình sẽ giải thích với vợ rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm. Tôi đã nghĩ mình xin lỗi thì vợ sẽ tha thứ tất cả vì hơn ai hết, tôi hiểu cô ấy là người tất cả đều vì gia đình. 

Nhưng tôi đã lầm. Trở về nhà, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là lá đơn ly hôn đã đặt sẵn trên bàn. Tôi bỗng thấy sợ vợ mình. Cô ấy đã biết chuyện từ bao giờ? Vì sao cô ấy lại có thái độ thản nhiên đến vậy? Chẳng lẽ Lan không hiểu rằng với tôi Kiều chỉ là chút thăng hoa trên giường chứ tôi chưa bao giờ có ý định bỏ vợ con? 

Cầm phán quyết ly hôn trên tay, bước ra khỏi tòa chồng cũ bỗng có hành động lạ khiến tôi hoang mang tột độ

Cầm phán quyết ly hôn trên tay, bước ra khỏi tòa chồng cũ bỗng có hành động lạ khiến tôi hoang mang tột độ

Có lẽ đây không phải là kết cục mà cô mong muốn, dù cô quá hiểu đường ai nấy đi là cách tốt nhất cho hai người. Nhưng ly hôn, đồng nghĩa với cô trở thành kẻ thất bại.

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