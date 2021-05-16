Cưới nhau cả tháng vẫn chưa tân hôn, vợ trẻ cố tình quyến rũ chồng để rồi 'ngây người' trước chiếc ảnh thờ giống mình như đúc

Tâm sự 16/05/2021 08:30

Hôm qua tôi có nói chuyện với chồng, yêu cầu anh phải giải quyết rõ mọi chuyện. Nếu anh là người thuộc giới tính thứ 3, tôi sẵn sàng giúp anh có cuộc sống mới.

Tôi không biết mình đã làm sai chuyện gì, tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy chứ?

Tôi có một người chị gái sinh đôi. Từ bé đến lớn, chị ấy đã là niềm tự hào của cả nhà. Chị ấy học giỏi, khôn khéo, lúc nào cũng làm bố mẹ vui lòng. Còn tôi thì khô khan, học hành cũng chẳng tốt. Nhà có hai chị em, thành ra bố mẹ cũng lấy đó để so sánh.

Nói thật, tình cảm chị em chúng tôi không được tốt lắm. Trong khi chị tôi luôn quen được những người đàn ông tốt thì tôi lại chưa bao giờ gặp được tình yêu đích thực, thậm chí còn có lần bị người ta lừa tiền. 

Năm ngoái, chị tôi qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Đó là cú sốc với cả gia đình tôi, ai cũng tiếc nuối vì chị còn quá trẻ, lại đang ở thời điểm cống hiến của sự nghiệp. Tuy nhiên chuyện buồn nào rồi cũng phải gác lại. Tôi vẫn phải đi làm và tiếp tục cuộc sống của mình.

Cưới nhau cả tháng vẫn chưa tân hôn, vợ trẻ cố tình quyến rũ chồng để rồi 'ngây người' trước chiếc ảnh thờ giống mình như đúc - Ảnh 1
Có lẽ bấy lâu nay, anh đối tốt với tôi cũng chỉ vì nghĩ tôi là chị gái. Ảnh minh họa: Internet

Lại nói đến chuyện tình cảm của tôi. Cách đây 9 tháng, tôi quen chồng mình. Thấy anh là người thật thà, chất phác, lại có chí làm ăn, tôi đã xiêu lòng ngay từ đầu. Yêu nhau được nửa năm thì chúng tôi kết hôn. Ngày tôi lấy chồng, ai cũng khen chúng tôi là cặp đôi trai tài gái sắc.

Thế nhưng có một điều rất lạ, là cưới nhau một tháng mà chồng tôi vẫn chưa đụng vào người vợ. Lúc đầu tôi còn ngại hỏi, cho đến gần đây, tôi mới thấy nghi ngờ cực độ. Hôm qua tôi có nói chuyện với chồng, yêu cầu anh phải giải quyết rõ mọi chuyện. Nếu anh là người thuộc giới tính thứ 3, tôi sẵn sàng giúp anh có cuộc sống mới.

Im lặng một lúc, chồng tôi mới vào phòng sách lấy ra một bức ảnh được đóng khung như ảnh thờ. Sốc hơn là khuôn mặt ấy giống tôi y đúc. Đến lúc này, anh mới nói anh yêu đơn phương chị tôi suốt 3 năm trời. Giờ chị ấy đi rồi, anh mới yêu tôi để lấp đầy khoảng trống.

Tôi không ngờ chồng mình lại là con người ấy. Có lẽ bấy lâu nay, anh đối tốt với tôi cũng chỉ vì nghĩ tôi là chị gái. Chuyện đã đến nông nỗi này, tôi phải làm gì đây mọi người? Chẳng lẽ lại chấm dứt khi hai người còn chưa bao giờ là vợ chồng chính thức sao?

Mỗi tháng đưa 3 triệu tiền ăn, vợ trề môi chê ít, đi làm về nhìn bát canh lõng bõng nước, tôi 'hất tung' cho hả dạ

Mỗi tháng đưa 3 triệu tiền ăn, vợ trề môi chê ít, đi làm về nhìn bát canh lõng bõng nước, tôi 'hất tung' cho hả dạ

Sau khi sinh con, vợ tôi ở nhà nội trợ. Công việc cũng chẳng có gì nặng nhọc, chỉ cần bỉm sữa cho con, cơm nước cho mẹ chồng. Ngoài ra, tôi không bắt cô ấy phải động tay vào việc kiếm tiền.

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