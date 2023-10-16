Chồng vừa đi làm xa, vợ đêm nào ngủ cũng có cảm giác bị ai đó đè đến nghẹt thở, rợn người khi phát hiện sự thật qua lời phán của thầy

Làm việc trên thành phố, chị quen được nhiều người tốt hơn, điều kiện hơn người yêu cũ. Cuối cùng chị quyết định cưới 1 anh chàng trưởng phòng. Mặc dù chị không học hành nhiều nhưng nhờ sự khôn khéo và vẻ đẹp của mình mà không khó để chị lọt vào mắt những người có điều kiện.

Trước kia chị yêu 1 người cùng quê, anh ta nhà rất nghèo, nhưng yêu chị thật lòng, họ ở bên nhau được 4 năm thì chị lên thành phố làm việc. Sau đó, chị nói chia tay anh ta, từ đó cũng không liên lạc gì với người yêu cũ nữa.

Vì công ty mở chi nhánh ở miền nam nên chồng chị được thuyên chuyển vào đó làm nửa năm. Điều đặc biệt là chồng vừa đi thì ngay đêm đó chị gặp ác mộng. Cả đêm cứ ú ớ như có ai đè lên mình.

Cuộc sống của vợ chồng chị sau đám cưới vẫn rất hạnh phúc, nhưng kể từ ngày chồng chị chuyển công tác thì mọi chuyện bắt đầu nảy sinh.

Sau đêm đầu tiên, chị cứ nghĩ do mình nhớ chồng quá đâm ra buồn phiền nên mới cảm giác như vậy. Nào ngờ hôm thứ 2, thứ 3 và rất nhiều hôm sau đó chị đều có cảm giác giống hệt như vậy. Có những đêm chị bị đè ngửa ra không nhúc nhích được. Chị bắt đầu thấy sợ hãi liền tìm đến ông thầy bói nổi tiếng.

Nhìn thấy chị xanh xao mệt mỏi như vậy, ông thầy liền bắt chị dơ tay ra xem lòng bàn tay rồi hỏi:

- Trước kia cô có yêu ai không? Có gây ra tội lỗi gì không?

Chị thẳng thắn trả lời:

Ảnh minh họa: Internet

- Tôi có yêu 1 người cùng quê nhưng tôi chả có gây ra tội lỗi gì hết.

Lão thầy bói nói:

- Tôi xem quẻ cho chị thấy rõ rang có 1 thanh niên cao to đi theo, đó là vong anh ta mới chết đi tìm chị đấy.

Nghe vậy chị nổi hết cả da gà:

- Làm sao lại có chuyện đó ạ…tôi…tôi không hiểu.

Ông thầy bói giải thích:

- Có thể người yêu chị đã chết và bây giờ muốn tìm chị trả thù, hắn không buông tha cho chị đâu.

Chị ngồi co rúm người sợ toát mồ hôi hột, lão thầy bói nói:

- Trước kia hắn yêu chị sâu đậm quá nên giờ không muốn buông, nếu không tin tôi thì về quê tìm tới nhà hắn xem có phải đúng là hắn đã chết không? Nếu chết thật thì phải làm cái lễ tạ tội với hắn để hắn buông tha, nếu không cả đời này sẽ bị ám ảnh đấy. Lúc có chồng bên cạnh còn đỡ, nếu không có chồng là nó nhập vào ngay.

Chị run rẩy đứng lên đi về, ngay hôm đó chị bắt xe về quê thì quả thật thấy người yêu cũ của mình đã được đắp mộ ngoài nghĩa trang, nghe nói anh chết vì xuất huyết dạ dày. Sau lần bị chị bỏ, anh ta lao vào rượu chè, không ăn gì chỉ uống rượu trừ bữa vì thế đã đột ngột ra đi khi còn trẻ.

Chị quỳ xuống mộ anh ta bật khóc, không ngờ chính chị đã gián tiếp hại chết 1 con người trước kia rất hiền lành, tu chí làm ăn. Cũng chính vì quá nặng tình nên anh ta mới bám theo chị không buông.

Ngày đó, chị cắt đứt mọi liên lạc với anh ta để với mục đích lên thành phố kiếm 1 tấm chồng ngon nghẻ, cuối cùng mục đích đó cũng đạt được nhưng sao chị thấy bất an và mệt mỏi thế này. Chị phải làm sao đây? Kể cả làm lễ thì có chắc sẽ hóa giải được mọi chuyện hay không?