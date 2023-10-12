Chàng trai ship đồ ăn 11h đêm thì bị khách vào gạ gẫm ngủ cùng một đêm thưởng nóng iPhone xịn, nhưng sáng dậy liền bỏ của chạy lấy người. hối hận vì cái gật đầu định mệnh

Tâm sự 12/10/2023 00:32

Cứ tưởng chỉ cần một đêm là xong, ai dè thấy Thắng cao to không kiềm chế được nên chị khách làm luôn 3 hiệp liên tiếp. Xong chuyện Thắng bò lê lết dậy mặc quần áo.

Ngày vào giảng đường đại học Thắng đã nghĩ con đường tri thức có thể giúp mình thoát nghèo, ấy thế nhưng sau 4 năm dù ra trường với tấm bằng loại ưu thì nhà nghèo không có "ô dù" nên anh rơi vào con đường thất nghiệp. Khỏi phải nói lúc đó Thắng mệt mỏi và chán như nào, vậy nhưng chẳng còn cách nào khác anh đành phải đi làm thuê để kiếm sống. Vậy nhưng đi làm bị người ta chửi bới Thắng lại có cái tôi lớn nên anh nghỉ việc nhanh chóng sau đó.

Thế rồi Thắng nghĩ đến việc là đi làm shipper, công việc không nặng nhọc gì mà lại khá thoải mái. Có con xe số chạy đi chạy lại Thắng cũng kiếm được số tiền lớn mỗi tháng. Để có nhiều tiền đổi con xe mới nên Thắng nhận ship hàng cho các quán ăn đến 2 giờ đêm mới nghỉ.

Mọi chuyện sẽ có không có gì đáng nói nếu như ngày hôm đó tầm 11 giờ đêm rồi mà vẫn có người gọi ship đồ ăn, tất nhiên là Thắng đi luôn vì làm đêm tiền của anh nhận được cũng nhiều. Thế rồi khi đến căn biệt thự thì có người phụ nữ tầm 30 tuổi ra mở cửa, đưa đồ ăn cho chị ta thì Thắng đợi lấy tiền. Thế nhưng thấy anh cao to lại đẹp trai, chị ta nhìn 3 giây rồi kéo Thắng luôn vào trong nhà.

Chàng trai ship đồ ăn 11h đêm thì bị khách vào gạ gẫm ngủ cùng một đêm thưởng nóng iPhone xịn, nhưng sáng dậy liền bỏ của chạy lấy người. hối hận vì cái gật đầu định mệnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 - Ơ...chị...chị làm gì vậy? Chị trả tiền đi để em về.

- Cái gì mà cậu em vội thế...vào đây chị nhờ tý đã.

- Chị nhờ gì nói luôn đi...em còn nhiều đơn hàng cần ship lắm...đi muộn là bị khách quát..chị thông cảm.

- 1 đêm đi ship cậu được bao nhiêu hả?

- Tầm 300, 400 ngàn chị ạ.

- Vậy thì ở lại qua đêm với chị nhé, chị tặng cậu cả chiếc iPhone X. Chỉ một đêm thôi còn hơn cậu vất vả đi xe cả đêm đấy.

Thấy chị khách nhắc đến điện thoại iPhone X thì Thắng hí hửng lắm vì nếu anh bán con điện thoại đó thì mua được con xe máy tốt rồi. 

- Có thật là 1 đêm em sẽ được iPhone X không?

- Cậu nhìn chị có cả biệt thự như này mà còn sợ chị lừa ạ. Tiền xưa nay chị không thiếu, chị chỉ thiếu tình cảm thôi. Chiều chị nhé...1 đêm thôi.

- Được rồi, 1 đêm thôi nhé.

Cứ tưởng chỉ cần một đêm là xong, ai dè thấy Thắng cao to không kiềm chế được nên chị khách làm luôn 3 hiệp liên tiếp. Xong chuyện Thắng bò lê lết dậy mặc quần áo.

- Khiếp...chị khỏe thật đấy. Giờ đưa iPhone cho e được chưa?

- Tất nhiên rồi, nhưng cậu cho chị địa chỉ. Mai chị mua rồi chị chuyển tận nơi cho cậu. Cơ mà cậu nghĩ sao nếu mỗi đêm cậu đến đây chiều chị thế này sẽ được quà tiếp, hôm nay là điện thoại...mai chị có thể mua cho cậu cả ô tô.

Chàng trai ship đồ ăn 11h đêm thì bị khách vào gạ gẫm ngủ cùng một đêm thưởng nóng iPhone xịn, nhưng sáng dậy liền bỏ của chạy lấy người. hối hận vì cái gật đầu định mệnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe đến đó mà Thắng sung sướng lắm, anh nghĩ thôi cứ ngủ với chị ta một thời gian rồi lại giàu có. Chính vì thế mà Thắng quyết định đồng ý, sáng hôm sau Thắng nhận được iPhone đúng như lời chị khách hứa nên anh tin chắc mình vớ được mồi ngon.

Tối hôm đó Thắng lại đến nhà chị khách kia, cứ tưởng chỉ cần chiều chị ta như hôm qua là có ô tô. Ai dè vừa xong 1 hiệp thì chị ta kêu mệt, Thắng cũng mặc quần áo nhưng bỗng có 3 người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi lao vào đè ngửa anh ra mà cưỡng bức. Thắng sức đàn ông nhưng không chống cự nổi sức mấy người đàn bà đó.

Kết quả là sáng hôm sau Thắng đi không nổi vì bị "hành" xác đau đớn. Nhân lúc mấy người đàn bà đó đang ngủ say anh bỏ chạy ra ngoài, nếu không chắc Thắng sẽ không sống sót mà rời khỏi đây. Chỉ vì hám xe mà đời trai của Thắng đã bị hủy hoại bởi những kẻ biến thái như thế. Giờ thì hay rồi, sẽ ra sao khi Thắng bị đồn là trai bao, trai gái anh đã ngủ hết rồi đây.

Thấy con trai say rượu cầm cả mũ bảo hiểm đánh vào đầu vợ dã man, mẹ khuyên can mãi không được đưa ra tuyên bố sốc rồi dẫn con dâu ra khỏi nhà

Thấy con trai say rượu cầm cả mũ bảo hiểm đánh vào đầu vợ dã man, mẹ khuyên can mãi không được đưa ra tuyên bố sốc rồi dẫn con dâu ra khỏi nhà

Trước kia anh không mấy khi đánh chị. Nhưng dạo gần đây có vẻ có nhiều người nói với anh về chuyện anh chỉ có 1 cô con gái đã 6 tuổi lại còn không có con trai nên anh ghét chị nhiều hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   phi công trẻ bị lừa tình trai trẻ ham tiền

TIN MỚI NHẤT

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 2 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 9 giờ 11 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 10 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu