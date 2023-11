Chán ghét vợ sau sinh xập xệ nhưng phải đưa đi tiệc với công ty, chồng ném cho 500 ngàn đi tút tát, ai ngờ kết quả khiến chồng kinh ngạc

Trước kia My là cô gái rất xinh xắn, đáng yêu. Bình mê cô cũng vì đôi mắt to tròn và dáng người mảnh mải. Thế nhưng, kể từ khi lấy chồng sinh con xong, My cũng như bao người phụ nữ khác trở nên xuống sắc hẳn.

Dạo gần đây, Bình không còn tự hào về vợ như trước kia, nếu như ngày trước đi đâu anh cũng dẫn vợ theo thì bây giờ anh thậm chí không còn nhắc đến vợ trước mặt người khác.