Chăm sóc con trai trong lúc vợ đi công tác, nào giờ 1 giờ sáng em lại gọi đến khóc lóc: "Anh ơi cứu em với", tôi hớt hải chạy đến thì sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng này

Tâm sự 01/10/2023 06:35

Tôi đang tính nhẩm chắc vợ nhớ hai bố con nên nghe luôn. Vừa alo thì đầu dây bên kia vợ tôi hớt hải giọng thất thanh bảo tôi hãy mau đến cứu cô ấy.

Yêu nhau khoảng 1 năm thì chúng tôi tiến đến hôn nhân. Vợ tôi dù đã kết hôn nhưng vẫn có nhiều fan hâm mộ theo đuổi. Nhiều lúc tôi tỏ ra ghen tuông thì cô ấy chỉ cười xòa nói rằng "em phải tôn trọng họ vì họ dành tình cảm cho mình nhưng em là người biết giữ chừng mực, anh đừng lo".

Hôm ấy, vợ nói đi công tác qua đêm, tôi ở nhà một mình lo cho thằng nhóc lớn. Khoảng 1h đêm, thằng bé buồn đi vệ sinh. Vừa đưa nó đi xong thì tôi thấy có cuộc gọi, là số vợ. Tôi đang tính nhẩm chắc vợ nhớ hai bố con nên nghe luôn. Vừa alo thì đầu dây bên kia vợ tôi hớt hải giọng thất thanh bảo tôi hãy mau đến cứu cô ấy.

Chăm sóc con trai trong lúc vợ đi công tác, nào giờ 1 giờ sáng em lại gọi đến khóc lóc: 'Anh ơi cứu em với', tôi hớt hải chạy đến thì sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi vội vã mang con sang nhà hàng xóm gửi rồi lần theo địa chỉ vợ cho. Tới nơi, tôi sốc khi thấy đó là địa chỉ một khách sạn hạng sang. Lên tới phòng vợ, tôi còn sốc nữa khi thấy 1 đám có cả trai lẫn gái vẻ mặt rất hung dữ. Vợ tôi và một gã đàn ông trên người chỉ có duy nhất chiếc khăn tắm đã bị đánh cho tơi tả ở một góc nhà.

Thấy tôi, vợ tôi khóc lóc "anh ơi cứu em với". Một người phụ nữ lên tiếng "anh là chồng cô ta à, sao không giữ gìn cẩn thận mà để cô ta ve vãn chồng người khác thế, may cho cô ta hôm nay là tôi chỉ cảnh cáo, còn tiếp diễn thì không có đường về đâu". Tôi tái mét mặt, mặc dù vô cùng tức giận và tủi hổ nhưng vẫn ra ôm vợ và đưa về.

Chăm sóc con trai trong lúc vợ đi công tác, nào giờ 1 giờ sáng em lại gọi đến khóc lóc: 'Anh ơi cứu em với', tôi hớt hải chạy đến thì sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Suốt đoạn đường tôi chẳng nói gì còn vợ thì liên tục khóc. Cô ấy nói cô ấy trót dại, họ mới chỉ qua lại 1 tháng nay và xin tôi tha thứ. Giờ tôi đang rất bối rối, không biết nên làm sao nữa, tôi đâu có làm gì quá đáng với vợ, xin cho tôi lời khuyên với.

 

 

Đang chuẩn bị mặn nồng cùng sếp lớn, tôi hãi hùng khi đọc dòng tin nhắn của chồng: “Anh với con đang mua kem ở đối diện nhà nghỉ em vừa vào đó, xong thì xuống”

Đang chuẩn bị mặn nồng cùng sếp lớn, tôi hãi hùng khi đọc dòng tin nhắn của chồng: “Anh với con đang mua kem ở đối diện nhà nghỉ em vừa vào đó, xong thì xuống”

Tôi sợ hãi lắm, vội vã mặc váy rồi lao xuống. Hóa ra chồng đã biết chuyện tôi ngoại tình với sếp nên âm thầm theo dõi. Hôm nay thì đưa cả con đến nhà nghỉ bắt quả tang.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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