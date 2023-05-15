Bật mí cho cánh mày râu 6 cách nhận biết phụ nữ đang khao khát được làm 'chuyện ấy'

Tâm sự 15/05/2023 04:35

Để nhận biết liệu người thương của mình có đang 'thèm khát' được chồng 'chiều chuộng' hay không thì các anh nhớ lưu ngay 6 cách này!

Hạnh kể rằng, ngoài 30 tuổi có lẽ Hạnh đang hồi xuân, cơ thể cô lúc nào cũng rạo rực sự ân ái. Thế nhưng, chồng Hạnh lại không hề tinh ý đối với cảm xúc và những thay đổi của vợ. Hạnh không biết có phải do nhu cầu của chồng quá ít còn mình thì ngày càng nhiều lên hay không. Vì mỗi tuần chồng Hạnh chỉ cần hai lần ân ái để thỏa mãn thì Hạnh lại muốn nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, cô thật sự không biết phải bày tỏ với chồng như thế nào với mong ước đó của mình.

Có lần, Hạnh cố ý lên giường trước và mặc một bộ cánh thật gợi cảm để chờ chồng. Tuy nhiên, chồng Hạnh giường như không để ý đến, anh đặt lưng xuống là lăn quay ra ngủ. 

Sau đó vài lần, Hạnh đành thổ lộ thật với chồng rằng muốn được ân ái và "lên đỉnh". Chồng Hạnh nghe vậy vội vàng xin lỗi vì đã không nhận biết rõ vợ mình khát khao chuyện ân ái như thế nào.

Bật mí cho cánh mày râu 6 cách nhận biết phụ nữ đang khao khát được làm 'chuyện ấy' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo chuyên gia tâm lý Vera Hà Anh, nhu cầu tình dục ở nữ giới khác so với phái nam. Chị em phụ nữ cũng có nhu cầu tình dục rất cao nếu tinh tế đấng mày râu có thể nhận ra những dấu hiệu “khát tình” của chị em thật sự dễ dàng bởi họ không thể vồ vập như đàn ông được.

Nhưng khi “thèm khát” tình dục thì họ sẽ rất tế nhị, không dám nói trực tiếp. Họ sẽ biểu lộ qua những cử chỉ, hành động hay những dấu hiệu riêng đủ để thông báo cho đối phương biết họ đang rất muốn được “yêu”.

Phụ nữ sẽ mặc những bộ cánh sexy, gợi cảm hơn thường ngày.

Nhu cầu tình dục ở nữ giới thường biểu lộ rõ về việc thay đổi cách chọn trang phục. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng có trong tủ đồ vài ba bộ cánh hở hang để khoe thân thể mình với người bạn đời. Nếu như bỗng nhiên thấy vợ mặc bộ đồ đó thì chứng tỏ nàng đang muốn được bạn âu yếm.

Phụ nữ thường nghĩ, diện một bộ cánh sexy và cứ "lượn lờ" qua lại trước mặt đối phương sẽ kích thích được mọi giác quan từ chàng, khi ấy chàng sẽ lao vào họ mà không cần biết lý do.

Bật mí cho cánh mày râu 6 cách nhận biết phụ nữ đang khao khát được làm 'chuyện ấy' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hơi thở dồn dập khi nằm cạnh chàng cũng là dấu hiệu muốn được ân ái

Khi không bị tác động bởi cảm xúc, phụ nữ thường có hơi thở ngắn và nông, còn khi bạn thấy nàng thở dốc, hơi thở sâu thì đó là dấu hiệu cơ thể nàng đang rất phấn khích.

Rủ chàng xem phim sex

Đây là hành động biểu hiện việc muốn làm “chuyện ấy” và thể hiện nhu cầu tình dục ở nữ giới cao nhất. Một bộ phim với nhiều cảnh nóng sẽ khiến cho chàng nổi hứng và khi ấy, mọi ước nguyện của nàng sẽ được thực hiện. Và khi xem phim sex thì chàng phải hiểu nàng đang khao khát “chuyện ấy” đến mức nào.

Bật mí cho cánh mày râu 6 cách nhận biết phụ nữ đang khao khát được làm 'chuyện ấy' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chủ động nói chuyện về sex

Nếu như không xem phim, nàng sẽ kể chuyện về những cuộc tình, những đoạn ân ái mà nàng đã từng gặp. Hoặc nàng hỏi những câu đại loại như: “anh có thích hôn không”, “bao lâu rồi anh không quan hệ”, “em ham muốn nhiều lắm”.

Tô son, liếm môi trước mặt bạn

Đôi môi luôn là điểm nhấn và lấy cảm xúc nhất khi quan hệ tình dục. Hãy tinh ý nhìn đôi môi nàng và đặt câu hỏi: Tại sao đi làm về nàng không tẩy son? Phải chăng nàng đang muốn báo hiệu điều gì đó với bạn. Chẳng qua nàng đang cố tình thu hút ánh nhìn của bạn vào bờ môi đầy gợi cảm đê mê kia. Hay nói thẳng ra là họ đang muốn bạn đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy nhất.

Bật mí cho cánh mày râu 6 cách nhận biết phụ nữ đang khao khát được làm 'chuyện ấy' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Có những hành động thân mật hơn thường ngày

Nếu như bình thường, nàng lên giường đi ngủ và nói chúc ngủ ngon, thì ngày hôm đó nàng sẽ ôm chàng, vuốt ve cơ thể chàng và đặc biệt hơn nàng có thể xoa bóp, đấm lưng, chuẩn bị một bữa ăn tối lãng mạn cho riêng bạn.

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