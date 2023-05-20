Bật mí 3 bí quyết 'phòng the' khiến cánh mày râu 'rạo rực' chẳng ngừng, 'cuộc yêu' bùng nổ trong 'hoan lạc', chị em nên học ngay!

Tâm sự 20/05/2023 04:57

Chị em nhớ áp dụng những tuyệt chiêu này vào 'cuộc yêu' để tình cảm của cả hai ngày càng mặn nồng hơn, đồng thời 'chuyện ấy' cũng nồng nhiệt hơn hẳn nữa.

Dùng hơi thở nóng bỏng để dạo đầu cho chàng

Đàn ông thích bạn dùng hơi thở để quyến rũ anh ấy khi dạo đầu cho chàng. Hãy thở từ từ lên cổ chàng để anh ấy biết bạn đã sẵn sàng cho một cuộc “yêu” đầy nóng bỏng. Thở gần ngực hay thậm chí là dạ dày của chàng. Sự gia tăng của khí nóng gây kích thích và giúp “chuyện ấy” thú vị hơn.

Bật mí 3 bí quyết 'phòng the' khiến cánh mày râu 'rạo rực' chẳng ngừng, 'cuộc yêu' bùng nổ trong 'hoan lạc', chị em nên học ngay! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giữ nguyên tư thế, hôn nồng nhiệt ngay khi vừa kết thúc

Không chỉ phụ nữ đê mê muốn tận hưởng cảm giác cực lạc sau khi giao ban mà đàn ông cũng vậy. Khi đạt được khoái cảm và xuất tinh, phái mạnh cũng muốn lưu giữ cảm giác lâng lâng này lâu hơn một chút. Đàn ông thích sau khi quan hệ xong vẫn được giữ nguyên tư thế đó và cùng hôn một nụ hôn dài.

Sự sáng tạo và chủ động trong các tư thế

Thực tế, nam giới thích phụ nữ chủ động, thậm chí cảm thấy khó cưỡng lại với những người phụ nữ chủ động. Họ cho rằng như thế đôi khi tạo ra cái mới mẻ, thi vị hơn trong cuộc sống. Chẳng thế mà nhiều đức ông chồng từng than vãn cảm thấy chán vợ khi vợ cứ đờ ra như khúc gỗ trên giường, hoặc “há miệng chờ sung” trong chuyện ấy.

Cũng chính vì sự thụ động này mà nhiều ông chồng đã đi “ăn phở” vì “phở” thường rất chủ động và nóng bỏng. Những người phụ nữ chủ động lại thường có khả năng chăn gối tuyệt vời bởi họ thỏa sức sáng tạo.

Bật mí 3 bí quyết 'phòng the' khiến cánh mày râu 'rạo rực' chẳng ngừng, 'cuộc yêu' bùng nổ trong 'hoan lạc', chị em nên học ngay! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
Từ khóa:   tâm sự chuyện phòng the bí quyết phòng the

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