9 điểm 'nhạy cảm' trên cơ thể phụ nữ, các anh biết rõ chắc chị em 'điêu đứng xin tha' mỗi lần 'ân ái'!

Khám phá cơ thể nhau, lắng nghe những rung cảm nhỏ bé nhất, những âm thanh rất khẽ cho đến nụ cười đầy mãn nguyện là cách để màn dạo đầu diễn ra thật hoàn hảo. Hai cơ thể gắn kết, không phải chỉ vì dục vọng mà còn là tình yêu và sự trân trọng cảm xúc đối phương.

Ngực của nàng rất dễ bị kích thích bằng những nụ hôn, masage tay hoặc bằng lưỡi. Hãy đề nghị anh ấy nhẹ nhàng nhất có thể, chậm rãi, massage cho nơi ấy vòng quanh, nhẹ nhàng, thỉnh thoảng mạnh lên một chút.

Nếu nàng đã từng chạm vào cánh tay của mình, nơi da siêu mềm mại và tinh tế, nàng sẽ có thể biết khu vực này nhạy cảm như thế nào. Rất ít khi nàng hay nửa kia quan tâm đến nơi này đúng không?

Hãy thử để nghị anh ấy chạy các ngón tay dọc theo cánh tay nàng, từ cổ tay đến khuỷu tay. Sau đó, hôn và dùng lưỡi để khám phá cảm giác từ vùng da mịn màng này. Tuyệt lắm đấy!

Tai

Giống như mặt trong của cánh tay, dái tai có lớp da mỏng hơn, có nghĩa là nó nhạy cảm hơn nhiều nơi trên cơ thể nàng. Nàng hẳn sẽ thích mê khi anh ấy nhấm nháp dái tai, hôn lên nó bằng hơi thở ấm và nóng.

Một số người thích những đụng chạm nhẹ, một số khác lại thích được cắn vào đây. Nàng có thể đề nghị chàng thử cả hai cách và cảm nhận. Bắt đầu bằng việc liếm tai nhẹ nhàng, sau đó mạnh mẽ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Lưng và gáy

Phía sau cổ là một khu vực nhiều dây thần kinh nên nàng có thể cảm thấy siêu tuyệt vời khi được hôn hoặc mơn trớn bằng lưỡi.

Phần lớn đàn ông chú ý đến phía trước và hai bên cổ, bởi tư thế truyền thống phù hợp để anh ấy chăm sóc khu vực ấy. Tuy nhiên, lưng và gáy, nơi thường bị lãng quên lại là nơi thèm được chăm sóc hơn cả. Với lần đầu tiên được chăm sóc, cơ thể nàng sẽ hưng phấn khác thường.

Tuyệt nhất là thì thầm nói với anh ấy: "Em muốn anh vén tóc em lên, hôn dọc sống lưng cho đến gáy, hôn dọc đường chân tóc của em. Hãy chăm sóc nó như bầu ngực của em xem nào!".

Mặt dưới mông

Khu vực ngay dưới mông của bạn có thể là một khu vực ít được khám phá. Những nụ hôn nhẹ sẽ khiến vùng gấp khúc này bị kích thích vô cùng hưng phấn.

Còn rất nhiều những khu vực đặc biệt khác nữa, tùy sở thích của mỗi người. Nàng có thể thử với khuỷu tay, mũi, đùi trong hay thậm chí là ngón tay. Trên tất cả, đối với điểm nhạy cảm, chàng cần chiều nàng bằng những nụ hôn ướt át và lưỡi mềm mại. Hãy cảm nhận và nói ra điều mình thích, không thích để chàng thay đổi khiến cho cuộc ân ái thú vị hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Vùng cổ

Những cú chạm nhẹ vào cổ đối phương khi trò chuyện, cũng có thể khiến toàn bộ cơ thể người phụ nữ được kích thích. Chạm nhẹ vào vùng cổ giúp bạn có thể tăng cơ hội đạt khoái cảm cho cả hai khi chọn đúng vị trí nhạy cảm này trên cơ thể.

Miệng và môi

Hôn là một nghệ thuật mà các chàng có thể dùng để tỏ tình, tán tỉnh hay gợi ý tình dục với đối phương. Hôn sâu chính là một dấu hiệu kinh điển nhất chứng tỏ cả chàng và nàng đều đã sẵn sàng bước vào một "cuộc yêu" nóng bỏng.

Quầng vú và núm vú

Ngực chính là một trong những vùng nhạy cảm mà người phụ nữ thích được chạm vào nhất khi làm tình. Núm vú khi được kích thích sẽ khiến một khu vực trong não sáng lên tương tự như khi vùng kín được kích thích.

Ảnh minh họa: Internet

Đùi trong

Khu vực đùi trong rất gần với vùng kín nên thậm chí chỉ cần một hơi thở nhẹ lướt qua cũng có thể khiến người bạn run lên vì bị kích thích.