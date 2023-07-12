Sau một giấc ngủ dài, thời gian vào buổi sáng là khoảnh khắc cơ thể được nạp đầy năng lượng…cho một ngày dài làm việc và cho cả “chuyện ấy”.

Lúc này, chồng sẽ không mất quá nhiều thời gian và công sức để kích thích cũng như khơi gợi cảm xúc của vợ để “yêu” vào buổi sáng. Bởi đây là lúc ham muốn của cô ấy tràn trề nhất trong ngày.

Không phải tự nhiên mà thòi điểm 2 tuần sau kỳ kinh cuối phụ nữ lại có ham muốn cao hơn bình thường. Đây chính là lúc cơ thể phụ nữ có lượng hóc môn giới tính nữ cao nhất trong tháng, do thời điểm rụng trứng. Các cặp đôi mong muốn có con thường quan hệ thời điểm này, để tăng khả năng thụ thai.

Trong những ngày cuối tuần thư giãn

Những ngày nghỉ, hoặc những ngày cuối tuần chính là một trong những thời điểm nhu cầu của chị em phụ nữ tăng cao mà ít người biết. Nghiên cứu cho thấy thời điểm ham muốn quan hệ là một yếu tố quan trọng trong việc tăng khoái cảm khi quan hệ. Vào cuối tuần, khả năng phụ nữ có ham muốn quan hệ tình dục cao gấp đôi, thậm chí gấp ba so với ngày thường.

Một số lý giải cho điều này, khi chị em căng thẳng trong công việc, chu kỳ ham muốn tình dục sẽ thay đổi. Lo âu sẽ làm giảm hứng thú tình dục và khoái cảm nói chung. Tuy nhiên, những kỳ nghỉ, ngày cuối tuần khi cơ thể được nghỉ ngơi thư giãn ham muốn quan hệ được thấy gia tăng trở lại.

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Khi đang ghen

Ghen được xem là thứ gia vị không thể thiếu trong tình yêu, tuy nhiên nếu cả hai không biết dung hòa và điều tiết thứ “gia vị” này thì có thể đi ngược lại tác dụng vốn có của nó.

Để khống chế những cơn ghen thịnh nộ của vợ và chứng tỏ cho cô ấy thấy mình là người chung thủy. Cách đơn giản nhất là hãy 'chiếm lấy' cô ấy ra 1 cách nồng nhiệt nhất. Tuy nhiên, người chồng phải xử sự thật khéo léo, chiều chuộng và thể hiện sự yêu thương thật lòng để cô ấy không cảm thấy bị tổn thương.

Ảnh minh họa: Internet

Sau một thời gian không gặp nhau

Cảm giác nhớ nhung, mong chờ dồn nén trong những ngày xa nhau sẽ là chất men say cho đời sống tình dục của hai bạn. Sau một thời gian bị ‘bỏ đói’ chuyện gối chăn, nàng sẽ lao vào bạn như hổ vồ mồi. Lúc này, tất cả những gì bạn cần làm là khiến nàng phát điên vì thỏa mãn.