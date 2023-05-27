5 điều cấm kỵ cần tránh trước khi lao vào 'cuộc yêu', nhiều cặp đôi vẫn vô tư mắc phải

Tâm sự 27/05/2023 12:52

Trước khi bạn và người thương bắt đầu 'hành sự' thì hãy lưu ý tránh ngay những điều này, vì chúng sẽ mang đến tác hại hôm lường, thậm chí là đột tử.

Chính vì vậy, để không để xảy ra những chuyện đáng tiếc, các cặp đôi nên ghi nhớ những điều cấm kỵ trước khi quan hệ nên tránh dưới đây.

Không uống rượu trước khi quan hệ

Hầu như người đàn ông nào cũng từng làm “chuyện ấy” sau khi uống rượu một vài lần. Có người còn cho rằng uống rượu vào sẽ sung hơn. Chuyện này có vẻ như rất bình thường nhưng lại gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng "cuộc yêu” và còn nguy hại đến sức khỏe của nam giới. Đặc biệt là khi họ uống rất nhiều rượu.

Rượu là một trong những chất kích thích khiến thần kinh hưng phấn hơn. Nhưng nó chỉ tạo nên cơn hào hứng ban đầu mà thôi. Khi vào cuộc, rượu sẽ làm cho các mạch máu giãn nở, nồng độ cồn sẽ làm cho máu di duyển về dương vật chậm hơn, làm giảm khả năng cương cứng, khó xuất tinh hoặc rối loạn cương cứng. Đây là một trong những điều cấm kỵ trước khi quan hệ đầu tiên mà các cánh mày râu cần phải nhớ nếu muốn "lên đỉnh" dễ dàng.

5 điều cấm kỵ cần tránh trước khi lao vào 'cuộc yêu', nhiều cặp đôi vẫn vô tư mắc phải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không ăn quá no trước khi quan hệ

Ăn quá no sẽ khiến cơ thể nặng nề, khó vận động làm bạn cảm thấy uể oải, không có hứng thú để nghĩ đến “chuyện ấy”.

Mặt khác, sau khi ăn no, dạ dày và hệ tiêu hóa đòi hỏi phải cần một nguồn năng lượng lớn để tiêu hóa thức ăn. Do đó, lượng máu về hệ tiêu hóa cũng phải nhiều hơn. Các cơ quan khác sẽ bị giảm đi, kể cả hệ sinh dục. Điều này sẽ khiến cho việc cương cứng gặp khó khăn vì lượng máu dồn vì quá ít, không đủ.

5 điều cấm kỵ cần tránh trước khi lao vào 'cuộc yêu', nhiều cặp đôi vẫn vô tư mắc phải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không nên đi tiểu trước khi quan hệ

Khi quan hệ, các vi khuẩn và bụi bẩn dễ đi vào âm đạo gây viêm nhiễm. Vì vậy việc đi tiểu sau khi quan hệ sẽ rửa sạch những bụi bẩn và vi khuẩn gây hại. Ngược lại, nếu đi tiểu trước khi quan hệ bạn đã vô tình tạo điều kiện cho các vi khuẩn đi vào âm đạo, bàng quang gây viêm nhiễm. Đặc biệt là ở phụ nữ.

Chính vì vậy, các chuyên gia khuyên rằng, bạn nên uống đủ nước trước khi quan hệ nhưng không nên đi tiểu ngay mà hãy đợi sau khi quan hệ là tốt nhất.

Khi mệt mỏi, bị bệnh không nên quan hệ

Một trong những điều cấm kỵ trước khi quan hệ tình dục mà các chuyên gia khuyên tuyệt đối nên tránh là khi cơ thể mệt mỏi, suy nhược.

Trong thực tế, đã có nhiều cặp đôi bị mất mạng vì quan hệ trong tình trạng cơ thể quá mệt mỏi bởi khi quan hệ, cơ thể phải mất đi một lượng năng lượng lớn, tim mạch làm việc quá sức để dẫn máu về cơ quan sinh dục. Điều này sẽ khiến cơ thể đang mệt mỏi sẽ kiệt sức dẫn đến đột tử.

Chính vì vậy, những cặp vợ chồng xa nhau lâu ngày mới gặp lại cũng không nên vội vàng làm “chuyện ấy”. Hãy nghỉ ngơi lấy sức, tạo tinh thần thoải mái và thư giãn trước khi vào cuộc.

5 điều cấm kỵ cần tránh trước khi lao vào 'cuộc yêu', nhiều cặp đôi vẫn vô tư mắc phải - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi stress cũng không nên quan hệ

Tâm trạng không vui vẻ cũng ảnh hưởng không tốt đến “chuyện ấy”. Chỉ cần một trong hai người người có tình trạng không tốt thì cuộc “yêu” sẽ cũng giảm chất lượng rõ rệt cho dù người kia có cố gắng bao nhiêu đi nữa. Việc miễn cưỡng quan hệ nếu kéo dài sẽ sinh tâm lý làm cho qua chuyện, gây lãnh cảm ở phụ nữ và liệt dương ở nam giới.

Để đảm bảo sức khỏe và cuộc sống tình dục của vợ chồng luôn mặn nồng, cả hai người cần phải biết giữ mình, không nên quá phóng túng, làm bừa. Đặc biệt cần phải nhớ những điều cấm kỵ trước khi quan hệ để vừa không làm hại đến sức khỏe mà còn giúp "cuộc yêu" trở nên trọn vẹn hơn.

5 điều cấm kỵ cần tránh trước khi lao vào 'cuộc yêu', nhiều cặp đôi vẫn vô tư mắc phải - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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