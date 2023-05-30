3 tuyệt chiêu 'phòng the' giúp chị em tăng 'hưng phấn' khi 'yêu', các anh mà áp dụng nàng đòi 'ân ái' mỗi ngày

Với những bí quyết nhỏ nhưng có võ dưới đây, các chị em sẽ 'gục ngã' trước các anh trong mỗi lần 'ân ái'.

Để nàng được nghỉ ngơi, thư giãn

Để tăng khoái cảm cho nữ giới, hãy cho nàng biết rằng nàng có thời gian để tập trung và thư giãn. Hãy tạo ra một môi trường mà nàng có thể quên mọi lo lắng và trách nhiệm, từ chuyện công ty đến chuyện con cái trong nhà.

Bằng cách đó, bạn đang tạo cho nàng không gian và thời gian để nàng bắt đầu tận hưởng tình dục. Sự nóng vội, mất tập trung hoặc bị quấy rầy có thể khiến nàng khó chịu và khiến nàng khó bị kích thích. Việc giúp đỡ cô ấy công việc nhà cũng cho nàng thấy rằng bạn quan tâm tới nàng. Hãy giúp đỡ cô ấy để chuyện yêu được thêm thăng hoa hơn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Kỹ thuật đôi bàn tay

Trong lúc hôn cơ thể nàng, bạn hãy tận dụng đôi tay uyển chuyển của mình để kích thích những điểm nhạy cảm trên cơ thể vợ. Phái mạnh hãy khơi gợi ham muốn trong nàng bằng cách massage nhẹ nhàng ở vùng ngực, mông, eo, lưng, đùi trong.

Bạn cũng đừng quên đưa đôi tay thích khám phá của mình tới “vùng cấm địa” nhé. Chàng hãy dùng những lời nói khen ngợi có cánh để khiến nàng tăng cảm xúc. Chắc chắn phái mạnh sẽ có thêm những điểm cộng tuyệt đối khi thực hiện cách làm phụ nữ lên đỉnh này đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Thử ‘yêu’ kiểu Tantric

Quan hệ tình dục kiểu Tantric là ‘yêu’ một cách chậm rãi, tập trung vào kết nối sâu sắc và thân mật giữa hai người yêu nhau. Nhiều phụ nữ thích cách tiếp cận chậm rãi và toàn diện này. Ngay cả khi Tantric không phải là kiểu của bạn, hãy ưu tiên tạo ra một kết nối cảm xúc trong khi quan hệ tình dục.

Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-tuyet-chieu-phong-the-giup-chi-em-tang-hung-phan-khi-yeu-cac-anh-ma-ap-dung-nang-oi-an-ai-moi-ngay-587140.html