Muốn chồng 'hừng hực' mỗi lần 'lâm trận', chị em đừng ngần ngại nói ra 3 câu, đảm bảo các anh 'gục ngã' và 'đê mê' quên lối về

Tâm sự 30/05/2023 03:55

Để giúp cả hai mỗi lần 'yêu' đều 'hưng phấn', chị em đừng nên bỏ qua những câu nói dưới đây, chỉ cần thủ thỉ nhẹ nhàng cũng đủ khiến cánh màu râu 'cuồng nhiệt' gấp bội.

‘Đêm nay chồng hãy là người hùng của em nhé’

Thứ đàn ông khao khát chính là cảm giác cuồng nhiệt, nóng bỏng tới "hoang dại" của người phụ nữ lúc lên giường cùng anh ấy. Do vậy, khi nhận được lời đề nghị này từ bạn, phái mạnh sẽ hứng thú vô cùng, bởi câu nói ấy không chỉ đem tới hưng phấn mà còn cho chàng thấy "trách nhiệm" của bản thân trong cuộc ân ái. Đề nghị của bạn thôi thúc chàng vào cuộc mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Muốn chồng 'hừng hực' mỗi lần 'lâm trận', chị em đừng ngần ngại nói ra 3 câu, đảm bảo các anh 'gục ngã' và 'đê mê' quên lối về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gọi tên chàng

Anh ấy không nói ra đâu, nhưng chắc chắn anh ấy muốn trong "cuộc yêu", người đàn bà của mình sẽ không tưởng tượng đến một bóng hình khác. Thực tế thì, việc gọi tên chàng khi màn yêu đương đang cuồng nhiệt kèm theo những cái ôm xiết sẽ khiến chàng thấy mình được tôn vinh, trân trọng như một ông hoàng vậy.

Cách này làm tôn lên vai trò của chàng khi bạn ngại ngần không dám dùng những từ quá sốc để giữ hình tượng. Đây là chiêu đơn giản nhất nhưng đủ để đàn ông hài lòng.

Muốn chồng 'hừng hực' mỗi lần 'lâm trận', chị em đừng ngần ngại nói ra 3 câu, đảm bảo các anh 'gục ngã' và 'đê mê' quên lối về - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

‘Hãy chiếm lấy em đi’

Đó là một câu nói khiêu khích mang tính "mời gọi" khiến đàn ông càng thêm phần rạo rực muốn vùng lấy "chiếm trọn" người phụ nữ của mình. Giọng điệu khẩn thiết của bạn sẽ làm cho chàng phấn chấn tột độ vì anh ấy hiểu rằng bạn đang khao khát được chồng đáp ứng đến mức nào. Cùng với lời thỉnh cầu cấp bách ấy, bạn cũng gửi đến anh ấy ánh mắt si mê, khao khát để chàng ta cảm nhận được sự "cuống cuồng" của đối tác, từ đấy mau chóng "đưa nước đẩy thuyền" trong đêm tạo một cuộc yêu "gay cấn" vô cùng.

Muốn chồng 'hừng hực' mỗi lần 'lâm trận', chị em đừng ngần ngại nói ra 3 câu, đảm bảo các anh 'gục ngã' và 'đê mê' quên lối về - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Rình lén bắt quả tang con dâu vào khách sạn, đập cửa xông vào chuẩn bị lật mặt thì bỗng dưng con trai quỳ sụp xuống kèm tiết lộ động trời

Rình lén bắt quả tang con dâu vào khách sạn, đập cửa xông vào chuẩn bị lật mặt thì bỗng dưng con trai quỳ sụp xuống kèm tiết lộ động trời

Tôi thuê người bám theo con dâu, bao giờ thấy nó vào khách sạn thì tôi sẽ ra mặt đến tận nơi. Khoảng năm này sau, vừa nghe tin con dâu vào khách sạn thì tôi tức tốc lao vào. Tôi cho tiếp tân một chút tiền để biết số phòng con dâu thuê.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự chuyện phòng the bí quyết phòng the

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 3 giờ 14 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi