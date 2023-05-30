Muốn chồng 'hừng hực' mỗi lần 'lâm trận', chị em đừng ngần ngại nói ra 3 câu, đảm bảo các anh 'gục ngã' và 'đê mê' quên lối về

Thứ đàn ông khao khát chính là cảm giác cuồng nhiệt, nóng bỏng tới "hoang dại" của người phụ nữ lúc lên giường cùng anh ấy. Do vậy, khi nhận được lời đề nghị này từ bạn, phái mạnh sẽ hứng thú vô cùng, bởi câu nói ấy không chỉ đem tới hưng phấn mà còn cho chàng thấy "trách nhiệm" của bản thân trong cuộc ân ái. Đề nghị của bạn thôi thúc chàng vào cuộc mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Anh ấy không nói ra đâu, nhưng chắc chắn anh ấy muốn trong "cuộc yêu", người đàn bà của mình sẽ không tưởng tượng đến một bóng hình khác. Thực tế thì, việc gọi tên chàng khi màn yêu đương đang cuồng nhiệt kèm theo những cái ôm xiết sẽ khiến chàng thấy mình được tôn vinh, trân trọng như một ông hoàng vậy.

Cách này làm tôn lên vai trò của chàng khi bạn ngại ngần không dám dùng những từ quá sốc để giữ hình tượng. Đây là chiêu đơn giản nhất nhưng đủ để đàn ông hài lòng.

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‘Hãy chiếm lấy em đi’

Đó là một câu nói khiêu khích mang tính "mời gọi" khiến đàn ông càng thêm phần rạo rực muốn vùng lấy "chiếm trọn" người phụ nữ của mình. Giọng điệu khẩn thiết của bạn sẽ làm cho chàng phấn chấn tột độ vì anh ấy hiểu rằng bạn đang khao khát được chồng đáp ứng đến mức nào. Cùng với lời thỉnh cầu cấp bách ấy, bạn cũng gửi đến anh ấy ánh mắt si mê, khao khát để chàng ta cảm nhận được sự "cuống cuồng" của đối tác, từ đấy mau chóng "đưa nước đẩy thuyền" trong đêm tạo một cuộc yêu "gay cấn" vô cùng.