3 thời điểm 'yêu' dễ gây 'tai nạn phòng the', các cặp đôi đừng vì cảm xúc 'thăng hoa' nhất thời mà 'ôm hận' cả đời!

Tâm sự 21/05/2023 04:44

Không phải thời điểm nào cũng thích hợp để bạn và người thương lao vào 'cuộc yêu', nhất là 3 thời điểm dưới đây, có thể gây hại cho sức khỏe cực kỳ.

Người sau khi uống rượu say 

Nhiều người tin rằng uống rượu say trước khi quan hệ có thể cải thiện khả năng tình dục và kéo dài thời gian quan hệ. Thực tế điều này là không nên bởi rượu không gây tê hệ thống thần kinh, nhưng rượu có thể gây kích ứng cho hệ tim mạch.

Đặc biệt, sau khi uống một lượng lớn rượu, dưới sự kích thích gấp đôi của rượu và các xung động tình dục, các vấn đề như co thắt mạch máu, lưu thông máu tăng tốc và huyết áp tăng cao bất thường dễ xảy ra. Nếu bạn bị huyết áp cao, mỡ máu cao,… uống rượu say và quan hệ tình dục với cường độ cao rất dễ gây ra các bệnh về tim mạch và mạch máu não, dẫn đến đột tử.

3 thời điểm 'yêu' dễ gây 'tai nạn phòng the', các cặp đôi đừng vì cảm xúc 'thăng hoa' nhất thời mà 'ôm hận' cả đời! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi vừa sử dụng thuốc kích thích

Có nhiều người muốn dùng thuốc kích thích để cải thiện khả năng tình dục. Thế nhưng, thời điểm sau khi sử dụng mà bắt đầu lâm trận lại chính là thời điểm tai hại nhất dẫn đến cái chết bất ngờ.

Trong các loại thuốc kích dục có chứa chất hóa học làm giãn nở mạch vành, nếu dùng nhiều và thường xuyên sẽ làm người dùng xuất hiện cơn khó thở, huyết áp tăng vọt, những cơn tăng nhịp tim rất dễ dẫn tới đột tử do nhồi máu cơ tim hay vỡ, đứt mạch máu não do lưu lượng tuần hoàn tăng quá nhanh khiến các mạch máu không chịu nổi áp lực.

3 thời điểm 'yêu' dễ gây 'tai nạn phòng the', các cặp đôi đừng vì cảm xúc 'thăng hoa' nhất thời mà 'ôm hận' cả đời! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi cơ thể đang mắc bệnh tim mạch

Đối với những người có tiền sử về bệnh cao huyết áp hay bệnh tim mạch vành khi quan hệ dễ gây ra sự hồi hộp quá mức ở hệ thần kinh trung ương sau khi bị kích thích tình dục sẽ dễ bị tăng huyết áp và co mạch máu.

Nếu bạn không thể kiểm soát bản thân, hành động trong quá trình quan hệ tình dục quá mãnh liệt, nó sẽ làm tăng tỷ lệ mắc bệnh nhồi máu cơ tim và nhồi máu não, từ đó dẫn tới đột tử.

Tốt nhất những người có bệnh tim mạch nên hạn chế việc quan hệ, hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ để có thời khóa biểu phù hợp kèm với sử dụng thuốc bổ trợ hợp lí nhất.

3 thời điểm 'yêu' dễ gây 'tai nạn phòng the', các cặp đôi đừng vì cảm xúc 'thăng hoa' nhất thời mà 'ôm hận' cả đời! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

3 âm thanh cánh mày râu nào cũng thích được nghe vợ thì thầm lúc 'ân ái', mỗi lần nói ra là các anh càng có thêm 'hứng khởi'!

3 âm thanh cánh mày râu nào cũng thích được nghe vợ thì thầm lúc 'ân ái', mỗi lần nói ra là các anh càng có thêm 'hứng khởi'!

Các quý ông sẽ chẳng còn muốn đi tìm sự 'mới mẻ', chán cơm thèm phở nữa nếu trong mỗi 'cuộc yêu' chị em nói ra những điều này.

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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the thời điểm không nên làm chuyện ấy

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