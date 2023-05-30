3 thời điểm chị em 'khát khao' được 'yêu' nhưng lại ngại nói ra với chồng, chiều theo ngay để nàng 'phát cuồng' vì 'mê mệt' bạn nhé!

Sau khi vận động (tập thể dục), nữ giới thường có ham muốn cao hơn những thời điểm khác trong ngày. Theo các nghiên cứu khoa học, vận động có khả năng kích thích hoạt động bài tiết hormone endorphin – hormone có khả năng giảm căng thẳng và đem lại cảm giác thư thái, thoải mái.

Ngoài ra, hormone sinh dục cũng có xu hướng bài tiết nhiều hơn khi hoạt động thể chất. Sự gia tăng của loại hormone này cùng với hormone endorphin chính là yếu tố kích thích nhu cầu và ham muốn tình dục ở nữ giới tăng cao.

Việc loại bỏ cảm giác mệt mỏi và giải phóng căng thẳng khiến nữ giới nghĩ nhiều hơn về vấn đề tình dục. Hơn nữa thói quen vận động thường xuyên còn giúp nữ giới trở nên khỏe khoắn, hấp dẫn trong mắt bạn tình và dẻo dai, bền bỉ hơn trong mỗi cuộc yêu.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày có kinh nguyệt

Khi nào phụ nữ muốn quan hệ nhất? Một số phụ nữ thường ham muốn cao vào ngày đèn đỏ. Nguyên nhân là càng đến ngày hành kinh, mức estrogen càng tăng đột biến khiến chị em bỗng ham muốn hơn bình thường. Đặc biệt, vào ngày đèn đỏ, ngực chị em căng to hơn khiến chị em trở nên hấp dẫn hơn trong mắt bạn tình.

Tuy nhiên, quan hệ ngày có kinh không được khuyến khích vì khi đó cổ tử cung mở, nội mạc tử cung bị tổn thương, dễ tạo điều kiện để vi khuẩn xâm nhập vùng kín gây bệnh phụ khoa.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ngủ dậy

Sau khi ngủ dậy là thời điểm nữ giới lẫn nam giới có ham muốn cao nhất. Đây là thời điểm cơ thể được phục hồi sau một giấc ngủ dài, tràn đầy năng lượng và hứng khởi. Chính vì vậy, sáng sớm ngay sau khi thức dậy là thời điểm tuyệt vời để quan hệ tình dục.

Hầu hết các cặp đôi quan hệ vào sáng sớm đều có “cuộc yêu” kéo dài hơn bình thường, mức độ thỏa mãn cao và cả hai đều đạt được cực khoái.