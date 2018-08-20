Ý nghĩa nốt ruồi ở sau gáy nữ giới là gì?

Tâm linh - Tử vi 20/08/2018 13:59

Theo nhân tướng học, vị trí nốt ruồi ở sau gáy phụ nữ có thể nói lên được tính cách và số phận. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp những ý nghĩa nốt ruồi sau gáy từng vị trí nốt ruồi phía sau gáy của phụ nữ.

Nốt ruồi ở sau gáy đàn ông hay phụ nữ đều có những ý nghĩa đặc biệt khác nhau. Vậy ý nghĩa nốt ruồi sau gáy là thế nào?

1. Nốt ruồi là gì?

Trên cơ thể bình thường của mỗi người, dù nhiều hay ít đều có nốt ruồi. Nốt ruồi hay mụn ruồi  có thể hiểu là những vết lạ xuất hiện nổi hoặc bằng phẳng trên cơ thể với rất nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, đen, xanh vàng, v.v. Chúng xuất hiện ngay sau khi sinh, có thể mọc ở bất kì vị trí nào trên da với kích thước và màu sắc thay đổi theo thời gian và độ tuổi.

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Nốt ruồi có thể mọc ở bất kì vị trí nào trên da 

Vị trí nốt ruồi sau gáy thường nằm trong bán kính 3 cm quanh khu vực phía sau cổ. Không có nhiều người sở hữu nốt ruồi ở gáy. Trong nhiều trường hợp, vị trí nốt ruồi này có thể giúp hóa giải hung thành cát và mang tới nhiều điều phú quý đại cát…

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Người sở hữu nốt ruồi sau gáy thường may mắn gặp vận lành

 2. Nốt ruồi ở sau gáy có ý nghĩa gì?

Theo quan niệm dân gian, ý nghĩa của nốt ruồi sau gáy ở cả đàn ông và phụ nữ đều cho thấy rằng đây là người khổ vì tình.

Nốt ruồi xuất hiện sau gáy có nguồn gốc bắt đầu từ chuyện trong kiếp trước, người này lúc chết đi phải vượt qua cầu Nại Hà. Khi đến chiếc cầu là ranh dưới cuối cùng của địa ngục và trần gian này, người này phải thực hiện một nghi lễ bắt buộc kèm với uống bát canh Mạnh Bà để xóa sạch kí ức kiếp trước. Nốt ruồi sau gáy là đánh dấu cho những người không được uống bát canh của Mạnh Bà.

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 Nốt ruồi sau gáy – Nốt ruồi khổ tình

Theo quan niệm, những người này vì không thể nào lãng quên được chuyện quá khứ nên vẫn giữ hình ảnh của những người kiếp trước. Chính bởi lí do này mà sau khi đầu thai họ sẽ tìm kiếm người nào có duyên với mình từ kiếp trước để hoàn thành được tâm nguyện.

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3. Xem bói nốt ruồi ở sau gáy

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Vận quý nhân của người có nốt ruồi sau gáy rất vượng và hay được quý nhân phù trợ

Nhìn chung, cả nam và nữ giới khi được sở hữu nốt ruồi sau gáy đều là người may mắn gặp vận lành. Những người có nốt ruồi sau gáy thì ít nhiều đều được quý nhân phù trợ.

Với bản tính không bao giờ khoe mẽ, ngạo mạn, những người này luôn từ tốn, sống khiêm nhường dù gặp hậu vận thành công. Đây là mẫu người lí tưởng vì có chí cầu tiến, phấn đấu nỗ lực vượt qua khó khăn và sống có trách nhiệm.

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Mẫu người lí tưởng luôn có chí cầu tiến, từ tốn và sống có trách nhiệm

Xét về tình duyên thì người này lại khá lận đận, khó tránh sóng gió rất gian truân. Tuy nhiên, nếu thật lòng kiên trì tới cùng thì sẽ vượt qua khó khăn và tìm kiếm được tình yêu đích thực và có hôn nhân vững bền.

Đối với đàn ông, nốt ruồi sau gáy là tượng trưng cho quyền lực, chỗ dựa và nền tảng vững chắc để phát triển sự nghiệp.

Ý nghĩa nốt ruồi ở sau gáy nữ giới cho thấy đó là con người của trí tuệ, có trí thông minh và nội tâm sâu sắc vô cùng. Nếu không thì cũng cho thấy người này đa đoan, cầu toàn, luôn biết cách suy nghĩ cân nhắc.

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Vị trí nốt ruồi sau gáy nữ có ý nghĩa là người khôn ngoan

Với vị trí nốt ruồi ở sau gáy bên trái hoặc nốt ruồi ở sau gáy bên phải phụ nữ đều cho thấy sự may mắn cuộc sống đủ đầy và sống uy tín, có tâm địa ngay thẳng. Nếu sở hữu nốt ruồi chìm sẽ có phúc hưởng lộc.

Trong kỳ kinh bát mạch, nốt ruồi sau gáy là hình ảnh đại diện cho cực “Âm” trong Âm Dương ngũ hành nên có ý nghĩa rất quan trọng và có thể quyết định đến sự sống chết của con người. Do đó, để tránh âm khí quá vượng gây khắc chết những người xung quanh, người có nốt ruồi sau gáy nên tránh đeo ngọc bội làm từ ngà voi.

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Nốt ruồi sau gáy là hình ảnh đại diện cho cực “Âm” trong Âm Dương ngũ hành

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Nhìn chung, nếu sở hữu nốt ruồi ở sau gáy thì bạn là người khá may mắn. Vị trí nốt ruồi sau gáy ở cả đàn ông và phụ nữ vừa mang ý nghĩa tốt đẹp và không đẹp. Vậy là bạn đã có thể nắm được ý nghĩa nốt ruồi sau gáy nữ giới. Chúc bạn gặp được điều may mắn an lành!

Phụ nữ sở hữu 6 nốt ruồi ĐẠI PHÚ QUÝ này chưa tới 40 đã là bà chủ, không giàu không được

Phụ nữ sở hữu 6 nốt ruồi ĐẠI PHÚ QUÝ này chưa tới 40 đã là bà chủ, không giàu không được

Nếu đang sở hữu những nốt ruồi này chị em chớ dại xóa bỏ vì nó chứa vận may tài lộc cả đời, bảo chứng cho số làm đại gia của bạn.

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