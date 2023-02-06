Xởi lởi Trời cởi ra cho trong 2 ngày đầu tuần (6/2-7/2/2023), 3 con giáp thiện lương hưởng lộc, dễ trúng số đổi đời, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 06/02/2023 18:46

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây thiện lương hưởng lộc, dễ trúng số đổi đời, sự nghiệp thăng tiến vào 2 ngày đầu tuần.

Tuổi Thìn

Tử vi cho biết 2 ngày đầu tuần người tuổi Thìn là con giáp giàu có nắm số tiền tỷ trong tay. Bản mệnh không ngừng cố gắng trong công việc nên được cấp trên khen ngợi hết lời. Tài vận của Thìn tăng lên đều đều, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh cứ hết rồi lại đầy, tha hồ tiêu, không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được duyên lành như ý. Thìn tìm được duyên lành nên vận trình ngày càng được cải thiện, có nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn. Nói chung, vận trình của Thìn khá suôn sẻ cả về tình duyên lẫn công việc. Bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều này.

Xởi lởi Trời cởi ra cho trong 2 ngày đầu tuần (6/2-7/2/2023), 3 con giáp thiện lương hưởng lộc, dễ trúng số đổi đời, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 1
Tử vi cho biết 2 ngày đầu tuần người tuổi Thìn là con giáp giàu có nắm số tiền tỷ trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong 2 ngày đầu tuần, người tuổi Hợi sẽ cảm thấy may mắn khi cuộc sống liên tiếp có những dấu hiệu tốt bởi may mắn đã tìm đến bản mệnh. Sẽ không có gì cản được Hợi gặp “cơn mưa may mắn này”. Với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ cùng tham vọng lớn của Hợi, tài lộc sẽ tăng lên đáng kể.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng trở nên khởi sắc. Những lời nói dịu dàng của bạn dễ dàng tạo ra được thiện cảm với mọi người xung quanh. Đồng thời, người độc thân cũng tìm được một nửa cho mình tại thời điểm này. 

Xởi lởi Trời cởi ra cho trong 2 ngày đầu tuần (6/2-7/2/2023), 3 con giáp thiện lương hưởng lộc, dễ trúng số đổi đời, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 2
Trong 2 ngày đầu tuần, người tuổi Hợi sẽ cảm thấy may mắn khi cuộc sống liên tiếp có những dấu hiệu tốt bởi may mắn đã tìm đến bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thường biết tích lũy và chế ngự cảm xúc của mình, nỗ lực không ngừng nghỉ để có được thành công như mong đợi. Thành công đến với bạn không quá khó khăn nhưng cũng không quá nhanh mà từ từ từng bước vững chắc. Con giáp này sẽ gặp được Quý nhân trong ngày nên rất thích hợp để bàn tính đến chuyện hợp tác hoặc ký kết hợp đồng. Vì thế, bản mệnh hãy tận dụng cơ hội này để mở đường cho sự thăng tiến trong công việc. 

Hơn nữa, chuyện tình cảm cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Vì được Tam Hợp cục nâng đỡ nên bạn có nhiều cơ hội chuyển từ tình bạn thành tình yêu. Chính vì vậy, đây chính là thời điểm tốt để bạn có thể tỏ tình với người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. 

Xởi lởi Trời cởi ra cho trong 2 ngày đầu tuần (6/2-7/2/2023), 3 con giáp thiện lương hưởng lộc, dễ trúng số đổi đời, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 3
Người tuổi Dần thường biết tích lũy và chế ngự cảm xúc của mình, nỗ lực không ngừng nghỉ để có được thành công như mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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