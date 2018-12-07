Xem tử vi tuổi Đinh Mão nữ mạng năm 2019

Tâm linh - Tử vi 07/12/2018 14:51

Mỗi năm vận mệnh của mỗi người lại khác nhau, cùng xem tử vi tuổi Đinh Mão nữ mạng năm 2019 để phần nào biết trước điềm xấu, tìm kiếm điềm may cũng như những niềm vui, cơ hội cho quý cô tuổi Mèo trong dịp năm mới.

Tử vi tuổi Đinh Mão nữ mạng năm 2019
Tử vi tuổi Đinh Mão nữ mạng năm 2019

1. Tử vi vận hạn của nữ mạng tuổi Đinh Mão năm 2019

  • Sao chiếu mệnh: LA HẦU
Xem tử vi tuổi đinh mão nữ mạng năm 2019 đem lại nhiều thông tin hữu ích để quý cô tuổi Mèo biết điều Hung Cát trong cả năm
Xem tử vi tuổi đinh mão nữ mạng năm 2019 cho quý cô tuổi Mèo biết điều Hung Cát trong cả năm

Tử vi 2019 Đinh Mão nữ mạng gặp sao La Hầu thường không tốt, đem lại điềm xấu, xui rủi, dễ gặp chuyện thị phi, tai nạn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết, hao tài… Xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch.

Tuổi Đinh Mão nữ mạng xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch trong năm 2019

Tuổi Đinh Mão nữ mạng xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch trong năm 2019 

  • Vận hạn: Hạn Diêm Vương

Hạn này làm cho tiền bạc thất thoát, sinh đẻ bất lợi, vợ chồng nảy sinh căng thẳng, bất hòa. 

Đinh Mão nữ mạng gặp Hạn Diêm Vương năm 2019

Đinh Mão nữ mạng gặp Hạn Diêm Vương năm 2019

Tuy nhiên, nếu đầu tư, kinh doanh, nữ mạng Đinh Mão cũng có thể thu tài lộc, làm ăn thuận lợi, giàu sang.

  • Vận niên: Mã ngộ Đao (Ngựa trúng thương)
Tử vi 2019 tuổi đinh mão nữ mạng gặp vận niên Mã ngộ Đao
Tử vi 2019 tuổi đinh mão nữ mạng gặp vận niên Mã ngộ Đao
  • Thiên can Đinh gặp Kỷ: Tử vi 2019 tuổi đinh mão nữ mạng sinh xuất, thiếu hụt.
  • Địa chi: Mão gặp Hợi: Tam Hợp, may mắn, thuận buồm xuôi gió.
  • Xuất hành: Ngày mồng 1 Tết, từ 23h khuya đến 1h sáng. Nên đi về hướng Bắc để đón Tài Thần, đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần.
Tuổi Đinh Mão nữ mạng năm 2019 cần có sự cố gắng, mọi việc sẽ hanh thông, thuận lợi hơn
Tuổi Đinh Mão nữ mạng năm 2019 cần có sự cố gắng, mọi việc sẽ hanh thông, thuận lợi hơn
  • Màu sắc: Hợp màu đỏ, xanh.
  • Kỵ màu: Đen, vàng.

Về tổng quát: tử vi tuổi Đinh Mão nữ mạng năm 2019 có chút khó khăn trong công việc, sinh nở nhưng chỉ cần có sự cố gắng, mọi việc sẽ hanh thông, thuận lợi hơn.

2. Các phương diện tử vi năm 2019 tuổi Đinh Mão nữ mạng

- Về phương diện sự nghiệp, công danh: Năm 2019 không phải là năm suôn sẻ để chuyển việc. Nên tính toán kỹ lưỡng và cố gắng hết sức mình khi bắt tay làm việc mới. Đối với người xung quanh, tránh thị phi, cư xử hòa đồng để tử vi năm 2019 tuổi Đinh Mão nữ mạng được tốt hơn.

- Về phương diện tài lộc: Tiền bạc có vào có ra nên cần chi tiêu, tiết kiệm hợp lý

- Về phương diện tình cảm: Năm nay đường tình duyên hay đường con cái khá tốt, hãy chuẩn bị tinh thần lập gia hoặc sinh con.

Năm nay đường tình duyên hay đường con cái khá tốt
Năm nay đường tình duyên hay đường con cái của Quý cô tuổi Đinh Mão khá tốt

- Về phương diện sức khỏe: Chú ý bảo vệ bản thân tránh bệnh về đường dạ dày hay sinh nở khó khăn.

3. Diễn biến các tháng tử vi Đinh Mão nữ mạng năm 2019

Xem tử vi tuổi đinh mão nữ mạng năm 2019 để tăng vận khí, hóa giải điềm xấu, tìm kiếm điềm may
Xem tử vi tuổi đinh mão nữ mạng năm 2019 để tăng vận khí, hóa giải điềm xấu, tìm kiếm điềm may

Theo tử vi Đinh Mão nữ mạng năm 2019, 12 tháng trong năm có những diễn biến sau:

- Tháng giêng: Tránh gặp chuyện không may, bệnh tật.

- Tháng hai: Chú ý giao lưu, kết bạn, không nên tin người, dễ hao tài

- Tháng ba: Buồn phiền trong gia đình

- Tháng tư: Công danh, sự nghiệp gặp chút khó khăn nhưng có quý nhân phù trợ

- Tháng năm: Tử vi tuổi đinh mão nữ mạng năm 2019 cho thấy tháng này tài lộc hao hụt, cẩn thận về đầu tư, ký hợp đồng.

- Tháng sáu: Khó khăn, trắc trở sẽ qua nhờ có quý nhân giúp đỡ

- Tháng bảy: Hạn chế đi xa, chuẩn bị tinh thần có tranh chấp, kiện tụng

- Tháng tám: Nên chi tiêu tiết kiệm, kiểm tra tài chính thường xuyên, tránh thất thoát

- Tháng mười: Cư xử khôn khéo, tránh kẻ dèm pha, tạo thị phi

- Tháng mười một: Chuyện tình cảm không thuận lợi

- Tháng mười hai: Sự nghiệp phát triển hơn nhưng nhiều áp lực cần lo nghĩ

Xem tử vi tuổi đinh mão nữ mạng năm 2019 đem lại nhiều thông tin hữu ích để quý cô tuổi Mèo biết điều Hung Cát trong cả năm
Xem tử vi tuổi đinh mão nữ mạng năm 2019 đem lại nhiều thông tin hữu ích để quý cô tuổi Mèo biết điều Hung Cát trong cả năm

Như vậy, xem tử vi tuổi đinh mão nữ mạng năm 2019 đem lại nhiều thông tin hữu ích để quý cô tuổi Mèo biết điều Hung Cát trong cả năm. Có thể dùng một số vật phẩm phong thủy hộ thân như dùng hành Thủy để tiết khí: đeo trang sức, đá quý màu đen, màu xám, màu xanh biển… để tăng vận khí, hóa giải điềm xấu, tìm kiếm điềm may cho mình.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo!

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