Sau ngày 26/04, 3 con giáp ‘tài lộc phủ kín sân’, tiền vàng rơi khắp nhà, cuộc sống thăng hoa đố ai sánh kịp

Con giáp tuổi Tý

Tuổi Tý do gặp một số xui xẻo về đường công việc đã không thoải mái một thời gian trước, chủ yếu là do các ngôi sao hung tinh xung quanh đã kìm hãm vận may của con giáp này. Cũng bởi vậy, tuổi Tý gặp nhiều thất bại, ngăn trở trong cuộc sống. Trong ba ngày tới, vận thế của tuổi Tý sẽ có xu hướng hồng phát hơn.