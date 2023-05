Vừa hết tháng 11, những con giáp này cần đi mua ngay két sắt đựng tiền, mã đáo thành công, tiền bạc đến ào ào trước cửa

Tuổi Thân

Tuổi Thân không phải là con giáp được thần may mắn ưu ái. Dù vậy, khi gặp được may mắn, họ sẽ có vận may gấp nhiều lần người khác. Thời gian trước, người tuổi Thân thường phải gặp nhiều khó khăn, trở ngại, có khi lâm vào bế tắc. Nhưng đến những năm gần đây, vận mệnh của họ hoàn toàn thay đổi. Từ sự nghiệp, gia đạo, tiền tài đều hanh thông.

Đặc biệt là hết tháng 11, người tuổi Thân sẽ được thần tài ưu ái, cơ hội làm giàu vô cùng quý giá sẽ đến. Từ đây đến cuối năm, sự nghiệp của họ cũng có nhiều chuyển biến tốt không ngờ, thành công là chuyện dễ hiểu.