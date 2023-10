Vỏn vẹn trong 5 ngày nữa thôi, 3 con giáp sẽ hứng trọn lộc trời, may mắn có tài vận tăng vọt, tài lộc lên hương

Thổ khắc Thủy cho thấy những mâu thuẫn, xung đột trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất có khả năng xảy ra. Hai người cần học cách bao dung cho những khuyết điểm và lỗi lầm của nhau, đừng dùng những lời lẽ nặng nề khiến đối phương phải chịu tổn thương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi trong 5 ngày tới cho biết đối với người tuổi Ngọ là tháng vô cùng may mắn do có Tài Tinh soi chiếu. Trong công việc, do được quý nhân trợ giúp nên nhận được nhiều cơ hội tốt.