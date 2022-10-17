Vỏn vẻn chỉ còn 2 tháng sẽ kết thúc năm 2022: 3 con giáp có vận số cực tốt, "tiêu tiền như nước" nhưng vẫn rủng rỉnh, biết tận dụng cơ hội thì không bao giờ nghèo được

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 19:22

Trong 2 tháng cuối cùng của năm 2022, 3 con giáp có số cực hưởng, càng chi tiền hợp lí thì càng kiếm về gấp bội nên túi tiền vẫn rủng rỉnh, đầy ụ.

Tuổi Tý

Trong 2 tháng cuối cùng của năm 2022, tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Tý được Chính Ấn che chở, dự báo thời gian công việc hanh thông, vạn sự thuận lợi. Vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh đang có nhiều bước tiến rõ rệt. Mọi khó khăn đều được đẩy lùi nhanh chóng, giúp bạn thuận lợi hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Trong 2 tháng này, người cầm tinh Chuột may mắn gặp đúng thời thế, lại được quý nhân nâng đỡ nên có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Hãy không ngừng học hỏi và trau dồi bản thân để có đủ bản lĩnh thoải mái ứng phó với những vấn đề có thể phát sinh trong tương lai.

Ngày Thủy khí vượng nhắc nhở người tuổi này bận rộn công việc đến đâu cũng cần quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe. Bạn nên thường xuyên rèn luyện tập thể dục để tăng cường sức đề kháng. Việc này có nhiều lợi ích cho bạn về cả sức khỏe lẫn tinh thần.

Vỏn vẻn chỉ còn 2 tháng sẽ kết thúc năm 2022: 3 con giáp có vận số cực tốt, 'tiêu tiền như nước' nhưng vẫn rủng rỉnh, biết tận dụng cơ hội thì không bao giờ nghèo được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn không chỉ đẹp bẩm sinh mà còn có đức, có tài. Trái tim của họ rộng hơn bầu trời, họ không có thù hận, và luôn nghĩ cho người khác. Hơn nữa, thực lực của bản thân tương đối mạnh, chuyện gì cũng có thể tự mình giải quyết nên không cần lo lắng. Nếu có con sinh vào con giáp này trong gia đình, cha mẹ không cần quá lo lắng về sự phát triển của con.

May mắn sẽ đến nhà trong 2 tháng cuối cùng của năm 2022 này, người tuổi Thìn không lo thực tế mà cứ kiếm tiền, rủng rỉnh tiền bạc, mọi rối rắm trong lòng cũng được gỡ bỏ. Vận may của con giáp này chủ yếu liên quan đến tiền bạc. Những ai đam mê kinh doanh, đầu tư trong suốt nhiều năm qua thì đây là cơ hội cực kỳ quý giá.

Vỏn vẻn chỉ còn 2 tháng sẽ kết thúc năm 2022: 3 con giáp có vận số cực tốt, 'tiêu tiền như nước' nhưng vẫn rủng rỉnh, biết tận dụng cơ hội thì không bao giờ nghèo được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Trong 2 tháng cuối cùng của năm 2022, tử vi 12 con giáp cho thấy, bản mệnh đón cát khí lan tràn, giúp tuổi Tị có cơ hội gặp được quý nhân. Mọi kế hoạch của bạn đều được tiến hành suôn sẻ, dẹp bỏ mọi vướng mắc.

Quý nhân sẽ soi đường chỉ lối cho bạn tìm ra hướng phát triển mới phù hợp với bản thân và điều kiện hiện tại, những khúc mắc trước đó cũng được tháo gỡ kịp thời.

Chẳng những vậy, bản mệnh vốn tính lương thiện lại chịu thương chịu khó nên được cấp trên trọng dụng, đánh giá cao về sự năng động cũng như đa tài. Hãy cố gắng phát huy thật tốt khả năng này, đường tiến thân của bạn cũng sẽ rộng mở hơn.

Thời gian này cũng rất thuận lợi cho chuyện tình cảm của những chú Rắn. Nhân duyên tốt đẹp tìm tới mở ra nhiều cơ hội “thoát ế” cho người độc thân. Bản mệnh có những cuộc gặp gỡ tình cờ, tuy chỉ là thoáng qua nhưng ấn tượng đôi bên để lại cho nhau rất khó quên. 

Vỏn vẻn chỉ còn 2 tháng sẽ kết thúc năm 2022: 3 con giáp có vận số cực tốt, 'tiêu tiền như nước' nhưng vẫn rủng rỉnh, biết tận dụng cơ hội thì không bao giờ nghèo được - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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