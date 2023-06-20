Vào 4 ngày 21, 22, 23, và 24/6: Ba con giáp có vận quý nhân vượng phát, tài vận hanh thông, không chỉ thuận lợi trong công việc mà còn rủng rỉnh về tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 20/06/2023 19:20

Đây là thời điểm may mắn, làm một hưởng mười, càng làm càng thành công của ba con giáp sau đây.

Tuổi Dậu

Các bạn thuộc con giáp Dậu rất nhiệt tình, dễ được mọi người thích, có tính đổi mới, dám thử thách bản thân, không sợ thất bại, luôn biết phát huy thế mạnh của mình. Họ biết tận dụng điểm mạnh và tránh điểm yếu, đồng thời rất có trách nhiệm, trung thực và đáng tin cậy.

Tuổi Dậu vượng phát, tài vận hanh thông, tài lộc tăng cao, tài khố ngày càng vượng, từ đó gặp nhiều may mắn, người độc thân sớm gặp tình duyên. Cùng với cả tình duyên và vận may, túi tiền cũng có thể tiến thẳng vào ngũ quan, cuộc sống rất mỹ mãn, tiền tiêu không hết, sao Thủy nghịch hành sẽ chấm dứt, nổi bật trong đám bạn đồng lứa, và đạt đến đỉnh cao của thành công nhờ sức mạnh.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất rất vững vàng trong cuộc sống, là người đáng trân trọng. Họ có không ít năng lực trong công việc nhưng lại không phô trương, đề cao mình thái quá.

Vì vậy, con giáp tuổi Tuất được đồng nghiệp và bạn bè khen ngợi, trợ giúp họ trong công việc nhiều hơn. Từ đó, công danh phát triển, sự nghiệp của người tuổi Tuất suôn sẻ hơn bao giờ hết.

Vào 4 ngày 21, 22, 23, và 24/6: Ba con giáp có vận quý nhân vượng phát, tài vận hanh thông, không chỉ thuận lợi trong công việc mà còn rủng rỉnh về tiền bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy lúc trước chưa đạt được trạng thái lý tưởng, con giáp tuổi Tuất sẽ nắm bắt cơ hội tốt hơn và "lật kèo" nhanh nhất.

Dù có nghèo khó đến đâu nhưng vào thời điểm này, người tuổi Tuất cũng sẽ có khởi đầu thịnh vượng, có thể gặp được cơ hội xoay chuyển cục diện, tiến triển nhanh. Trong năm, họ cũng có sự phát triển ổn định, tương lai không có quá nhiều biến động, tiếp tục leo lên dốc của thành công.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ mặc dù không phải là những người có tài khí vượng phát song các bạn lại là người đặc biệt khôn ngoan và có khả năng tụ tài hơn hẳn so với những con giáp khác do đó bản mệnh giỏi về tài chính, có khả năng tụ tài

Con giáp này có một đặc điểm rất lớn, đó là rất "có dã tâm". Các bạn cho dù không làm ông chủ lớn thì cũng tuyệt đối không cam tâm làm một nhân viên làm thuê tầm thường.

Vào 4 ngày 21, 22, 23, và 24/6: Ba con giáp có vận quý nhân vượng phát, tài vận hanh thông, không chỉ thuận lợi trong công việc mà còn rủng rỉnh về tiền bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người cầm tinh con rắn có thể dựa vào sự cố gắng và trí tuệ của bản thân, từng bước từng bước chinh phục thành công, cho dù là phải thế nào đi chăng nữa cũng nhất định phải tạo dựng được cơ đồ.

Với những người làm kinh doanh, một khi đã dấn thân vào lĩnh vực này, các bạn sẽ dốc sức để kiếm tiền, vận dụng mọi khả năng mà mình có, làm việc gãy gọn quyết đoán. Không chỉ tập trung cao độ cho việc kiếm tiền, những người tuổi Tỵ còn được trời phú cho khiếu quản lý tài chính, biết mang khoản tiền nhỏ đi đầu tư để thu về khoản tiền lớn hơn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Từ khóa:   tu vi ngay 21/6 tu vi ngay 22/6 tu vi ngay 23/6

TIN MỚI NHẤT

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 5 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày