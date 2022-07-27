Quý khí của người tuổi Ngọ rất vượng nên thường mang mệnh “chiêu tài” nên sẽ có được những thành tích đột phá trong công việc. Vào 18h ngày 28/7, vận thế khởi sắc và được Tài Thần gọi tên nên tài vận hanh thông, cầu tài được tài, vạn sự như cát.

Tuổi Ngọ luôn nỗ lực không ngừng do đó tiền đồ của người tuổi Ngọ vô cùng sáng lạn và con giáp này sẽ sớm được tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc rủng rỉnh , vô ưu vô lo.

Người tuổi Sửu là người rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc và hành động của bảm thân nên con giáp này rất khéo léo trong giao tiếp do đó mọi việc trong cuộc sống thường rất suôn sẻ.

Ảnh minh họa

Vào 18h ngày 28/7, do được Thần Phật phù hộ nên công việc thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp của người tuổi Sửu ngày càng mở rộng.

Tài vận cũng lên cao như diều gặp gió, tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi con giáp này, thu nhập tăng lên gấp ba, gấp bốn. Người tuổi Sửu không còn phải đau đầu vì tiền nữa.

Tuổi Tý

Tuần này là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Tý, đặc biệt là vào 18h ngày 28/7, nhờ có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ. Những vất vả của tuần cũ dần qua đi, bạn hãy sẵn sàng chuẩn bị tinh thần đón chờ những điều như ý.

Ảnh minh họa

Công việc may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công. Tuổi này sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể. Thậm chí, dù có tiểu nhân muốn cản chân bạn nhưng vì họ có năng lực kém hơn nên chẳng thể hạ bệ được.

Phương diện tình cảm của con giáp may mắn tuần này đạt được những bước tiến đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là trong khoảng thời gian giữa tuần. Bạn được nhiều người săn đón và cũng luôn mở lòng nên bạn sẽ nhanh chóng kết đôi với một ai đó.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.