Vào 10 ngày cuối tháng 6/2022, những con giáp thật thà lương thiện, được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, ban tài phát lộc

Tâm linh - Tử vi 12/06/2022 08:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, ban tài phát lộc vào 10 ngày cuối tháng 6/2022.

 

Tuổi Dậu

Trong công việc, người tuổi Dậu là người chăm chỉ, siêng năng, dễ dàng tạo được nhiều mối quan hệ tốt, nhờ vậy mà cũng có được nhiều cơ hội để đổi đời. Bạn không ngại đối mặt với thử thách, khó khăn, càng sóng gió họ càng học được nhiều bài học hơn, làm tiền đề để thăng hoa sau này. 

Bên cạnh đó, con giáp may mắn này có thể nắm bắt được những cơ hội đáng quý khiến lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền trong túi tăng lên nhanh chóng. Bên cạnh đó, bạn cũng không cần phải lo lắng nhiều đến kẻ tiểu nhân tìm cơ hội hãm hại mình.

Vào 10 ngày cuối tháng 6/2022, những con giáp thật thà lương thiện, được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, ban tài phát lộc - Ảnh 1
Người tuổi Dậu là người chăm chỉ, siêng năng, dễ dàng tạo được nhiều mối quan hệ tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Do có cát tinh soi chiếu và quý nhân tương trợ nên cho dù là sự nghiệp hay cuộc sống những người tuổi Tỵ sẽ có những bước tiến đột phá trong công việc của mình. Những người tuổi Tỵ sẽ nhận được những nguồn thu nhập bất ngờ, các khoản tích lũy đều tăng lên khiến cuộc sống viên mãn hạnh phúc.

Đây cũng là khoảng thời gian Tỵ nên quan tâm đến việc hâm nóng cho đời sống tình cảm, gần gũi hơn, chủ động bày tỏ tình cảm với người mình với người yêu thương. Đây là cơ hội cho các mối quan hệ, nhất là sau một thời gian căng thẳng với công việc.

Vào 10 ngày cuối tháng 6/2022, những con giáp thật thà lương thiện, được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, ban tài phát lộc - Ảnh 2
Sự nghiệp hay cuộc sống những người tuổi Tỵ sẽ có những bước tiến đột phá  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Cát thần chủ về tiền bạc này đặc biệt có lợi cho những người tuổi Thân làm trong lĩnh vực kinh doanh hay nghề tự do. Bạn có thể được hưởng một khoản lợi lớn những khoản đầu tư từ trước đó.

Ngũ hành Thổ khắc Thủy, mối quan hệ giữa bạn và người ấy thật khó để có chữa lành khi những hiểu lầm mâu thuẫn cứ ngày một căng thẳng hơn. Nếu cả hai chịu lắng nghe những lời chia sẻ của đối phương thì chắc chắn mọi chuyện đã có thể khác hơn.

Vào 10 ngày cuối tháng 6/2022, những con giáp thật thà lương thiện, được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, ban tài phát lộc - Ảnh 3
Những người tuổi Thân làm trong lĩnh vực kinh doanh hay nghề tự do - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai, những con giáp được Bồ tát phù hộ, giàu sang an khang, tài lộc tăng vùn vụt

Sau ngày mai, những con giáp được Bồ tát phù hộ, giàu sang an khang, tài lộc tăng vùn vụt

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được Bồ tát phù hộ, giàu sang an khang, tài lộc tăng vùn vụt sau ngày mai.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 3 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 51 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 41 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 41 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 18 giờ 7 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 41 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 41 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10