Vận đổi sao dời, 3 con giáp ngập trong biển tiền ngày 2, 3 và 4/5: Thần Tài sẽ gõ cửa và đem đến nhiều điều bất ngờ, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 01/05/2023 15:45

3 con giáp dưới đây sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu, ngoài ra còn tìm được cơ hội để đổi đời trong ngày 2, 3 và 4/5.

Tuổi Thìn

Trong số 12 con giáp, tuổi Thìn là con giáp được trời ban số mệnh Rồng phú quý. Nói một cách khác, cuộc sống dù gian nan vất vả thế nào nhưng đến cuối cùng, tuổi Thìn cũng sẽ được tận hưởng cuộc sống giàu có sung túc.

Tử vi học có nói, trong quá trình trưởng thành, tuổi Thìn đã phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng đó chính là kinh nghiệm và bài học giúp họ phát triển và vững chãi hơn trong tương lai.

Trong ngày 2, 3 và 4/5, tài vận của tuổi Thìn khá bình yên nhưng đến những tháng cuối năm lại "dậy sóng" bất ngờ. Cụ thể vào thời điểm này, tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc, kéo theo tài vận cũng dồi dào. 

Vận đổi sao dời, 3 con giáp ngập trong biển tiền ngày 2, 3 và 4/5: Thần Tài sẽ gõ cửa và đem đến nhiều điều bất ngờ, công thành danh toại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ vốn thông minh nhanh nhẹn hơn người, nếu khôn khéo lại có chí tiến thủ nên Tỵ nhất định sẽ làm giàu thành công làm nên sự nghiệp hơn người.

Theo tử vi, ngày 2, 3 và 4/5, con giáp may mắn này có đường tài lộc rủng rỉnh, dù làm gì cũng có thể đạt được lợi nhuận và gặp vận may giúp bản mệnh phát tài nhanh chóng. Con giáp này sẽ nhận được sự phù trợ từ quý nhân, công việc, làm ăn cũng ngày càng phát đạt nên cuộc sống khá sung túc, dư giả.

Nếu Tỵ còn độc thân, con giáp này có thể sẽ cảm thấy rung động trước một người cực kỳ đặc biệt. Đối với những cặp đôi, đây là thời điểm lý tưởng để Tỵ và người ấy lên kế hoạch hẹn hò.

Vận đổi sao dời, 3 con giáp ngập trong biển tiền ngày 2, 3 và 4/5: Thần Tài sẽ gõ cửa và đem đến nhiều điều bất ngờ, công thành danh toại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thẳng thắn, chân thành và có trách nhiệm trong công việc nên dù làm thuê hay làm chủ Tuất cũng có của nả chất đống, đếm mãi không hết. Nếu có cơ hội để thử sức ở lĩnh vực mới Tuất hãy chớp lấy để tự làm đại gia của chính mình.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm Tuất sẽ hái trái ngọt đời mình với thu nhập tăng đột biến, nhà xe chờ sẵn trong ngày 2, 3 và 4/5 Nếu đang độc thân Tuất sẽ gặp được một nửa hoàn hảo, yêu thương bạn hết lòng. Nếu đã kết hôn Tuất và một nửa sẽ sớm có tin vui.

Vận đổi sao dời, 3 con giáp ngập trong biển tiền ngày 2, 3 và 4/5: Thần Tài sẽ gõ cửa và đem đến nhiều điều bất ngờ, công thành danh toại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi ngày mới tu vi hang ngay tử vi

TIN MỚI NHẤT

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Tâm sự 15 phút trước
Thấy lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi rồi phát hiện bí mật bất ngờ

Thấy lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi rồi phát hiện bí mật bất ngờ

Tâm sự 18 phút trước
Nửa đêm nghe tiếng lục đục dưới bếp, nàng dâu cầm gậy bước xuống và chết lặng trước cảnh tượng

Nửa đêm nghe tiếng lục đục dưới bếp, nàng dâu cầm gậy bước xuống và chết lặng trước cảnh tượng

Tâm sự 28 phút trước
Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Mẹ chồng đưa 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ mừng rỡ rồi chết lặng trước cái tát không hiểu vì sao

Mẹ chồng đưa 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ mừng rỡ rồi chết lặng trước cái tát không hiểu vì sao

Tâm sự 34 phút trước
Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua rồi bật khóc vì cái tát bất ngờ

Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua rồi bật khóc vì cái tát bất ngờ

Tâm sự 35 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Nhận chục cây vàng ngày cưới, nàng dâu tưởng “đổi đời” nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường

Nhận chục cây vàng ngày cưới, nàng dâu tưởng “đổi đời” nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường

Tâm sự 43 phút trước
Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Tâm sự 47 phút trước
Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Tâm sự 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to