3 con giáp sẽ gặp 'vận xui' trong 5/2023: Tài vận lao dốc, công danh đi xuống, cần hết sức cẩn trọng!

Nơi công sở, con giáp này nên lưu ý về các mối quan hệ với đồng nghiệp, cần hành sự cẩn thận để tránh sập bẫy tiểu nhân. Trong năm nay, công việc của tuổi Thìn gặp nhiều khó khăn, việc cũ dở dang còn việc mới thì khó thành nên tránh đặt mục tiêu quá cao. Cũng như người tuổi Tý, năm nay người tuổi Thìn nên chịu khó học hỏi để tăng cường thực lực bản thân, không nên "trèo cao" quá để tránh "ngã đau".

Tài lộc của con giáp này trong năm nay vẫn chảy về chậm chạp, không có sự bứt phá khi tiền bạc dễ hao hụt, công việc đầu tư cũng không mấy thuận lợi. Do đó, để an toàn thì bản mệnh chỉ nên tiết kiệm tiền bạc thay vì tiêu xài hoang phí kẻo cuối năm chẳng còn gì. Về vấn đề sức khỏe, trong năm 2023 người tuổi Thìn dễ bị ốm đau, bệnh vặt từ cục diện Hại Thái Tuế. Do đó, họ nên quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn và dành thời gian thư giãn tinh thần.