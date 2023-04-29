3 con giáp sẽ gặp 'vận xui' trong 5/2023: Tài vận lao dốc, công danh đi xuống, cần hết sức cẩn trọng!

Trong tháng 5, người tuổi Thìn được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn, trắc trở trong công việc khi là năm thứ 3 vướng hạn Tam tai. Khó khăn, thách thức là những điều mà người con giáp này không thể tránh khỏi nên không được chủ quan.

Tài lộc của con giáp này trong năm nay vẫn chảy về chậm chạp, không có sự bứt phá khi tiền bạc dễ hao hụt, công việc đầu tư cũng không mấy thuận lợi. Do đó, để an toàn thì bản mệnh chỉ nên tiết kiệm tiền bạc thay vì tiêu xài hoang phí kẻo cuối năm chẳng còn gì. Về vấn đề sức khỏe , trong năm 2023 người tuổi Thìn dễ bị ốm đau, bệnh vặt từ cục diện Hại Thái Tuế. Do đó, họ nên quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn và dành thời gian thư giãn tinh thần.

Nơi công sở, con giáp này nên lưu ý về các mối quan hệ với đồng nghiệp, cần hành sự cẩn thận để tránh sập bẫy tiểu nhân. Trong năm nay, công việc của tuổi Thìn gặp nhiều khó khăn, việc cũ dở dang còn việc mới thì khó thành nên tránh đặt mục tiêu quá cao. Cũng như người tuổi Tý, năm nay người tuổi Thìn nên chịu khó học hỏi để tăng cường thực lực bản thân, không nên "trèo cao" quá để tránh "ngã đau".

Người tuổi Thìn được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn, trắc trở trong công việc khi là năm thứ 3 vướng hạn Tam tai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có một tuần căng thẳng. Khối lượng công việc quá tải khiến bạn phải cố gắng quá sức, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bạn nên lên kế hoạch chi tiết để giảm tải áp lực và tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi khi cần thiết. Nếu cảm thấy việc gì vượt quá khả năng của mình, bạn cũng nên chủ động nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người.

Tình hình tài chính khá ảm đạm, lại thêm ảnh hưởng của Đại Hao khiến bạn có xu hướng mua sắm khá nhiều. Khi mở hầu bao, bạn thấy lý do nào cũng có vẻ hợp lý, nhưng trên thực tế, chỉ cần cân nhắc lại một chút, bạn có thể giảm bớt được rất nhiều khoản để có thể để dành tiết kiệm đấy.

Trong chuyện tình cảm, bạn thường cảm thấy buồn và có chút chạnh lòng khi so sánh một nửa của mình với chồng/vợ của người khác. Thực tế là việc này chẳng ích gì. Mỗi người có một thế mạnh riêng, thay vì việc soi mói, bạn nên trân trọng mối quan hệ của mình ở hiện tại.

Với người độc thân, bạn có vẻ khá thờ ơ với chuyện yêu đương. Thậm chí, bạn còn có những suy nghĩ tiêu cực, vì thế mà bạn luôn tìm cách từ chối những người chủ động đến với mình.

Người tuổi Ngọ có một tuần căng thẳng. Khối lượng công việc quá tải khiến bạn phải cố gắng quá sức, gây ảnh hưởng đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong tháng 5 này, sự nghiệp của người tuổi Mùi khó đạt được bước tiến là bởi bản mệnh hay thay đổi, hễ thấy khó khăn là muốn lùi bước. Con giáp này cần phải xác định lại mục tiêu, phương hướng phát triển của mình, nếu không bạn sẽ chỉ ngày càng tụt hậu mà thôi.

Chớ nghĩ đến việc chạy theo bước chân người khác. Bạn cần bình tĩnh để có lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu còn điều gì chưa rõ, bản mệnh có thể xin thêm lời khuyên của những người giàu kinh nghiệm.

Trên phương diện tài lộc, con giáp xui xẻo tháng 5/2023 này cần phải cẩn thận trong các mối đầu tư, hợp tác làm ăn với những đối tác mới, bởi những lời giới thiệu hoặc cảm quan ban đầu không hề giống như bạn nghĩ.

Tình cảm không được như ý là do bạn thường hay “chuyện bé xé ra to”, quan trọng hóa vấn đề khiến chính bản thân mình lâm vào ngõ cụt. Đừng nên để những giận hờn vu vơ trở thành lý do khiến cho 2 người chia lìa đôi ngả. Bạn cần phải biết điểm dừng, đừng để cho đối phương cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ hiện tại.

Sự nghiệp của người tuổi Mùi khó đạt được bước tiến là bởi bản mệnh hay thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!