Vận mệnh an bài, đúng vào tuần mới (9/1 – 15/1), 3 con giáp có cơ hội gặp được quý nhân, trúng số bất ngờ, may mắn bủa vây, sự nghiệp hanh thông, tài lộc vượng phát, mới đầu năm đã kiếm bộn tiền

Tâm linh - Tử vi 04/01/2023 15:27

Tử vi cho biết, Top 3 con giáp dưới đây may mắn bủa vây, sự nghiệp hanh thông, tài lộc vượng phát, mới đầu năm đã kiếm bộn tiền đúng vào tuần mới (9/1 – 15/1).

Tuổi Thìn

Trong danh sách những con giáp phát tài đúng tuần mới (9/1 – 15/1), không thể không nhắc đến người tuổi Thìn. Bản mệnh là con giáp nắm được số tiền lớn trong tay, cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh đều được lộc trời cho, tiền nhiều tiêu không hết.

Vận mệnh an bài, đúng vào tuần mới (9/1 – 15/1), 3 con giáp có cơ hội gặp được quý nhân, trúng số bất ngờ, may mắn bủa vây, sự nghiệp hanh thông, tài lộc vượng phát, mới đầu năm đã kiếm bộn tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt tài vận thực sự thăng hoa sẽ mang đến cho con giáp này nhiều cơ may kiếm tiền 1 cách dễ dàng và thuận lợi. “Cờ đến tay ai người đó phất”, tuổi Thìn hãy cố gắng phát huy hết năng lực của mình để kiếm tiền 1 cách chân chính nhé.

Tuổi Mùi

Tháng 1/2023 là quãng thời gian đại phát, đại tài, đại cát đại lợi với tuổi Mùi. Tiền bạc thu về đã tốt, nguồn lợi nhuận từ khoản thu bất ngờ còn đáng ngưỡng mộ hơn. Tài vận của người cầm tinh con Dê chuyển biến tích cực sẽ khiến số dư trong tài khoản ngân hàng tăng chóng mặt.

Vận mệnh an bài, đúng vào tuần mới (9/1 – 15/1), 3 con giáp có cơ hội gặp được quý nhân, trúng số bất ngờ, may mắn bủa vây, sự nghiệp hanh thông, tài lộc vượng phát, mới đầu năm đã kiếm bộn tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo tuần mới (9/1 – 15/1), tuổi Mùi cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, may mắn theo chân. Từ đây, cơ hội thăng tiến của con giáp này sẽ rộng mở, tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu, đứng trên bục vinh quang. 

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp có chí tiến thủ, ham học hỏi và không ngừng cố gắng nên chẳng cần cậy nhờ con giáp bản lĩnh này vẫn có tiền nhiều vô kể, công danh xán lạn, sự nghiệp hanh thông khiến ai nấy trầm trồ thán phục.

Tử vi tuần mới (9/1 – 15/1),  sẽ mở ra cánh cửa tươi sáng, đầy sắc màu cho Tỵ. Mọi gian khổ, khó khăn đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho con giáp may mắn này tận hưởng vinh hoa phú quý, tài vận khởi sắc bất ngờ.

Vận mệnh an bài, đúng vào tuần mới (9/1 – 15/1), 3 con giáp có cơ hội gặp được quý nhân, trúng số bất ngờ, may mắn bủa vây, sự nghiệp hanh thông, tài lộc vượng phát, mới đầu năm đã kiếm bộn tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm tốt để làm ăn, kinh doanh, đầu tư khi có Thần Tài che chở. Tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn hái lộc về nhà, tiền bạc tiêu pha thoải mái mà không lo hết. Trong thời gian này người tuổi Tỵ dễ dàng thăng quan tiến chắc, tăng lương tăng bổng, cuộc sống cực kỳ an nhàn viên mãn.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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