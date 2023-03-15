Vận may cực thịnh trong 7h sáng 15/3/2023, 3 con giáp vận trình bền bỉ, túi tiền cứ vơi lại đầy, được Thần Tài cho lộc, một phát trở thành người thành công

Tâm linh - Tử vi 15/03/2023 02:32

Trong 7h sáng 15/3/2023, 3 con giáp cuộc sống đổi đời không ngờ, tiền tài cập bến, tương lai đầy may mắn.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thìn giỏi giang hơn người, tính tình khôn khéo, biết nói lời dễ nghe. Con giáp này biết sử dụng lợi thế của mình trên nhiều phương diện để giải quyết mâu thuẫn. Đây cũng là ưu điểm giúp họ có thể thành công trong sự nghiệp, đạt những thành tích vượt xa người khác.

Trong 7h sáng 15/3/2023, con giáp tuổi Thìn gặp nhiều may mắn. Công việc của họ ngày càng thuận lợi. Trong công việc, con giáp này cần thay đổi để thích ứng với yêu cầu của công việc, từ đó tăng năng suất lao động và nâng cao tính cạnh tranh của bản thân.

Con giáp này là người có năng lực lại điềm tĩnh nên có thể giải quyết tốt vấn đề. Trong kinh doanh buôn bán, con giáp này gặp được nhiều khách hàng, đối tác làm ăn. Người tuổi này buôn bán có tài, có tâm chứ không vì cái lợi trước mắt.

Vận may cực thịnh trong 7h sáng 15/3/2023, 3 con giáp vận trình bền bỉ, túi tiền cứ vơi lại đầy, được Thần Tài cho lộc, một phát trở thành người thành công - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thìn giỏi giang hơn người, tính tình khôn khéo, biết nói lời dễ nghe. Ảnh minh họa: Internet

Đường tiền tài của con giáp tuổi Thìn có những dấu hiệu phát triển tích cực. Họ có công việc làm thêm, giúp kiếm thêm thu nhập. Ngay cả công việc tay trái cũng giúp Thìn kiếm về một khoản tiền không hề nhỏ. Người tuổi này kiếm tiền về đầy túi, tâm hồn vui phơi phới.

Tuổi Tý

Trong 7h sáng 15/3/2023, tuổi Tý hãy "tậu" ngay cây kim tiền hay còn gọi là cây phát tài để trưng bày ngày Tết.

Những người tuổi Tý đa phần giỏi kiếm tiền nhưng lại không giỏi giữ tiền vì thế trồng loại cây này sẽ có ý nghĩa "giữ chân" tiền của, giúp chủ nhân phát tài phát lộc.

Vận may cực thịnh trong 7h sáng 15/3/2023, 3 con giáp vận trình bền bỉ, túi tiền cứ vơi lại đầy, được Thần Tài cho lộc, một phát trở thành người thành công - Ảnh 2

Trong những ngày này, bạn có thể cột lên cây những sợi chỉ đỏ để thu hút sự giàu sang phú quý nhé. Ảnh minh họa: Internet

Trong những ngày này, bạn có thể cột lên cây những sợi chỉ đỏ để thu hút sự giàu sang phú quý nhé.

Tuổi Mão

Là người vị tha, không thích chấp nhặt, làm lớn chuyện nên Mão được xem là con giáp có tấm lòng thiện lương, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Nhờ thế, Mão tích được nhiều công đức, trời Phật "cưng như trứng mỏng".

Trong 7h sáng 15/3/2023, nhờ được sao tốt chiếu mệnh nên tài lộc của Mão sẽ vượng lên thấy rõ. Mão hãy tận dụng thời cơ nghìn năm có một, thiên thời – địa lợi – nhân hòa này để vét cạn túi Thần Tài.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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