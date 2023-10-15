Vận khí ngút trời, 3 con giáp vươn tay hái lộc, tiền bạc đầy túi, mặc sức tiêu xài trong 14 ngày tới (16/10 - 31/10)

Tâm linh - Tử vi 15/10/2023 19:41

Con giáp may mắn trong 14 ngày tới sẽ gọi tên ai? Họ sẽ gặp được những cơ hội đáng ngưỡng mộ nào? Hãy tìm câu trả lời dưới bài viết dưới đây!

Tuổi Thân 

Có thể nói rằng người tuổi Thân sẽ gặp được khá nhiều may mắn trong 14 ngày tới tới đây. Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được cấp trên nâng đỡ nên công việc tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Nếu quyết tâm cố gắng, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công ngoài dự kiến.

Phương diện tài chính của tuổi Thân phát triển rực rỡ đặc biệt vào thời điểm này, điều đó cho thấy mọi công lao của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Người làm công ăn lương được cấp trên đề bạt thăng chức, tăng lương, trong khi đó người làm ăn tìm được hướng đi mới cho mình, đem lại lợi thế vượt lên đối thủ. Phương diện tình cảm nhìn chung ổn định. Hai bạn luôn tin tưởng vào nhau và coi đối phương là động lực để cố gắng. Trong mắt mọi người, hai bạn là một cặp đôi lý tưởng.

Vận khí ngút trời, 3 con giáp vươn tay hái lộc, tiền bạc đầy túi, mặc sức tiêu xài trong 14 ngày tới (16/10 - 31/10) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất được tử vi dự đoán là con giáp may mắn trong 14 ngày tới. Con giáp này có thể gặt hái được thành công trong sự nghiệp nếu giữ vững tinh thần thắng không kiêu, bại không nản. Khi gặp phải khó khăn, bạn luôn tự động viên mình cố gắng, khi gặt hái được thành công, bạn cũng không kiêu ngạo, tạo điều kiện để người khác vượt qua mình.

Tình hình tài chính của bạn cũng phát triển rực rỡ vào thời điểm này khi có nhiều cát tinh hội tụ. Người làm nghề tự do được giới thiệu cho những hợp đồng làm việc béo bở, người làm kinh doanh thu được lợi nhuận từ mối khách hàng đông đảo, trong khi đó người làm công ăn lương được thưởng nóng vì thành tích gặt hái được. Tuy nhiên, dù túi tiền có rủng rỉnh đi nữa, bạn cũng cần phải chi tiêu có chừng mực, nếu không, bạn rất dễ rơi vào tình trạng phải vay mượn mọi người xung quanh.

Vận khí ngút trời, 3 con giáp vươn tay hái lộc, tiền bạc đầy túi, mặc sức tiêu xài trong 14 ngày tới (16/10 - 31/10) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Trong 14 ngày tới, thành tích công việc sẽ giúp bạn chứng minh vị thế của mình. Tình hình tài chính của con giáp may mắn này cũng có nhiều khởi sắc khi cả Chính Tài và Thiên Tài phù trợ. Người làm công ăn lương được nhận thưởng, trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác triển vọng, kiếm về khoản lợi nhuận nhanh chóng.

Sao Thiên Đức phù trợ bạn sẽ càng gặp được nhiều chuyện thuận lợi hơn. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình, đặc biệt nếu như bạn vẫn còn trẻ tuổi. Chuyện tình cảm lại là một điểm sáng nữa trong vận trình của bản mệnh. Dường như bạn đã bước qua khỏi quá khứ và có những suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn về tình yêu. 

Vận khí ngút trời, 3 con giáp vươn tay hái lộc, tiền bạc đầy túi, mặc sức tiêu xài trong 14 ngày tới (16/10 - 31/10) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi cuối năm 2023, 3 con giáp kéo MAY MẮN tề tựu về tận cửa nhà, tài lộc trút xuống như mưa, tình duyên thăng hoa viên mãn

Tử vi cuối năm 2023, 3 con giáp kéo MAY MẮN tề tựu về tận cửa nhà, tài lộc trút xuống như mưa, tình duyên thăng hoa viên mãn

Đây chính là 3 con giáp may mắn vô đối, làm bất cứ việc gì cũng đầy lộc lá vào cuối năm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 14 ngày tới tử vi hôm nay tử vi ngày 15/10/2023 tử vi giữa tháng 10 tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 34 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 2 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia