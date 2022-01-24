Văn khấn cúng 'ông Táo' đúng chuẩn năm 2022

Tâm linh - Tử vi 24/01/2022 07:55

Ông Công ông Táo thường được gọi ngắn gọn là ông Táo, đây là vị thần chuyên cai quản việc bếp núc sau đây là bài văn khấn cúng ông Táo chầu trời ngày 23 tháng chạp năm 2022.

Nhiều người cho rằng Táo Quân là thần Bếp nên tiến hành cúng dưới bếp, tuy nhiên đây là cách hiểu sai. Lễ cúng Táo Quân ngày 23 tháng chạp là cúng chung ba vị Thần Đất, Thần Nhà và Thần Bếp, dân gian thường gọi chung là Thần linh, Thổ địa, được thờ trên ban thờ. Vì vậy, việc hành lễ phải được tiến hành tại ban thờ chính, là nơi trang trọng nhất trong nhà chứ không thể thực hiện ở bếp.

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Việc hành lễ không nên cúng dưới bếp. (Ảnh: Bepmina)

Lễ vật cúng Ông Công, Ông Táo ngày 23 tháng Chạp cần phải có 3 bộ áo mũ Táo Quân, trong đó 2 bộ có cánh chuồn dành cho Táo Ông, 1 bộ không có cánh chuồn cho Táo Bà (cả 3 bộ đều kèm hia hài đầy đủ) và cá chép (có thể cá sống hoặc cá giấy). Những lễ vật này đều đã được người sản xuất đóng gói đầy đủ trong bộ đồ lễ, vì vậy nếu không mua cá chép sống thì cũng yên tâm vì đã có cá chép giấy trong bộ đồ lễ rồi.

Mâm cỗ cúng Ông Công, Ông Táo thông thường có:

Thịt luộc;

Gà luộc;

Xôi hoặc bánh chưng;

Món xào thập cẩm;

Canh măng (hoặc canh nấm, canh mọc, canh bóng);

Hoa quả, bánh kẹo, trà rượu, trầu cau, vàng mã. Hoặc đơn giản chỉ cần cơm canh, rượu, hoa quả và bộ vàng mã Táo Quân là được.

Theo phong tục truyền thống thì lễ cúng táo Quân nên tiến hành đúng ngày 23 tháng Chạp. Thông thường giờ cúng tốt nhất là vào trưa ngày 23, giờ Ngọ (từ 11 - 13h), vì đây là thời điểm các thần tập trung để chuẩn bị về Trời.

Năm nay, ngày 23 tháng Chạp âm lịch rơi vào thứ ba, nhiều người vẫn phải đi làm, vì vậy không nhất thiết cứ phải cúng vào trưa 23 mà có thể cúng vào các giờ khác từ đêm 22 đến trước 13h ngày 23 đều được.

Bài văn khấn đưa ông Táo chầu trời ngày 23 tháng chạp 

Sau khi bày lễ, thắp hương thì khấn, bài văn khấn lễ ông Táo chầu trời như sau:

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Ngài đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Hôm nay ngày...tháng...năm...số nhà...tín chủ họ tên...

Lòng thành khấn nguyện sắm lễ đầy đủ lễ vật cúng tiễn Táo quân, cầu xin tam vị Táo quân, Táo phủ thần quan, nội gia viên trạch, ngoại gia viên trạch, kim vì tín chủ, tín chủ họ tên...(vợ chồng).

Vái cùng chủ vị long thần, ngũ phương cai quản ngôi gia số nhà...độ cho đệ tử năm cũ...đã hết, năm mới...sắp bước qua, cung tiễn ngài về tâu qua Ngọc Đế, năm cũ đã qua năm mới bước vào, cho con vô sự, mọi điều may mắn, thuận lợi bình an, làm ăn phát đạt, sức khỏe nhẹ nhàng, tiêu trừ bệnh tật, thân tâm an lạc. Cầu nguyện gai đình an vui, khỏe mạnh, cuối năm giao thừa, thỉnh rước ngài về ngự trong gia trạch, bảo hộ độ trì một năm an lạc.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

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