Vận hạn 3 con giáp trong ngày thứ 7 (20/8): May mắn ngập tràn, tình duyên công danh đều như ý

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 21:15

Tử vi ngày 20/8/2022, có 3 con giáp vô cùng may mắn. Tình duyên, công danh đều như ý. Lộc trời thu hút ngút ngàn.

Tuổi Sửu

Tử vi ngày mới 12 con giáp, ngày Sửu Tị bán hợp mang đến tuổi Sửu may mắn trong chuyện tiền bạc, con giáp này được lộc trời ban nên tài vận tăng tiến, tiền bạc ào ào đầy ắp túi. Song bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý chứ đừng vung tay quá trán, tiêu xài hoang phí thì tiền nhiều đến mấy cũng sẽ đến lúc cạn kiệt.

Trong ngày con giáp này còn được đón nhận những tin vui trong vận trình tình cảm. Nếu còn độc thân, người tuổi Sửu sẽ có cơ may gặp được đối tượng ưng ý, còn nếu đã có người trong lòng thì hãy mạnh dạn bày tỏ lòng mình, thời điểm này rất thích hợp để tỏ bày tình cảm của mình với đối phương.

Ngũ hành tương sinh nên càng thúc đẩy nhân duyên thêm khởi sắc, các cặp đôi sẽ trải qua những giây phút thăng hoa trong tình yêu, có thêm kỷ niệm đẹp gắn kết hai người lại với nhau. Dù đôi lúc bản mệnh và người ấy vẫn còn chút tranh cãi, giận hờn nhưng sau cùng tình yêu vẫn vượt qua được tất cả.

Vận hạn 3 con giáp trong ngày thứ 7 (20/8): May mắn ngập tràn, tình duyên công danh đều như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị 

Tử vi ngày 20/8/2022 cho thấy vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tị trong ngày hôm nay hanh thông, thuận lợi hơn nhiều. Con giáp này được đồng nghiệp và cấp trên nhiệt tình hỗ trợ, đối tác thường xuyên trao đổi giúp cho công việc ngày càng thăng tiến, có hướng đi mới đầy triển vọng. Bản mệnh chỉ cần thể hiện tốt năng lực của mình mà thôi.

Nhất là với những người đang theo đuổi danh vọng, chức quyền thì càng có được lợi thế trong ngày. Người tuổi Tị có cơ hội cạnh tranh công bằng, không sợ thua kém bất kì ai, thế nhưng cũng không nên quá nóng vội, tham lam mà hành xử thiếu suy nghĩ để ảnh hưởng tới tương lai nhé. 

Vận hạn 3 con giáp trong ngày thứ 7 (20/8): May mắn ngập tràn, tình duyên công danh đều như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tính cách tuổi Mùi là con giáp lương thiện và luôn biết thấu hiểu lòng người chỉ qua những ánh nhìn đầu tiên. Tuổi Mùi biết cách đánh vào tâm lý người khác một cách thuần thục, vì thế, những công việc đòi hỏi khả năng đàm phán sẽ rất hợp với con giáp này.

Tử vi ngày 20/8/2022 sẽ có những dự án quan trọng trong công ty hoặc hợp tác kinh doanh sẽ diễn ra thuận lợi. Một người vốn đã có tài năng thiên bẩm, cộng với việc may mắn đã gõ cửa thì sẽ rất nhanh chóng đạt được thành công như mình mong muốn.

Những người tuổi Mùi nên biết cách tận dụng tất cả các mối quan hệ của mình từ trước đến nay để kêu gọi họ hỗ trợ để bạn có thể phát triển sự nghiệp của mình tốt hơn vượt trội khiến ai cũng nể phục.

Vận trình tình duyên của người tuổi Mùi hôm nay vượng sắc, con giáp này hãy mở rộng xã giao, làm quen nhiều hơn với những người có cùng đam mê thì sự nghiệp trong tương lai sẽ còn thuận lợi nữa. Tuy nhiên điều này sẽ tốt với người độc thân hơn, đối với các cặp đối thì nên chú ý giữ khoảng cách để tránh gây hiểu lầm.

Vận hạn 3 con giáp trong ngày thứ 7 (20/8): May mắn ngập tràn, tình duyên công danh đều như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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