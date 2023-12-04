Vận hạn 12 con giáp ngày 5/12/2023: Tỵ cẩn thận mất tiền, Mùi tình duyên lận đận đủ đường, Ngọ hao tài tốn của

Tử vi ngày 5/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ vượt qua trở ngại lớn.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ và đối phương cần hiểu rõ hơn về cảm xúc và nhu cầu của nhau sẽ giúp tăng cường mối quan hệ.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay sự thông minh và khả năng giải quyết vấn đề của bạn sẽ giúp bạn vượt qua mọi trở ngại lớn.

Tài lộc: Nguồn tài chính khi quyết định đầu tư đột ngột và hãy xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

Sức khoẻ: Thực hiện các hoạt động thể dục nhẹ nhàng để giảm căng thẳng và tăng cường sức khỏe tinh thần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng 5/12/2023, vận trình của những tuổi Mùi vô cùng suôn sẻ. Bản mệnh đón vận may liên tiếp, không thiếu cơ hội phát triển. Con giáp này được cấp trên công nhận năng lực, đồng nghiệp hết lòng hỗ trợ. Điều này khiến tuổi Mùi vô cùng tự hào về bản thân.

Không những thế, bản mệnh cũng gặp vận may về tài chính, có thể tham gia lĩnh vực đầu tư và thu về một khoản thu kha khá. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, tuổi Mùi có thể kiếm được nhiều tiền.

Nhân duyên của tuổi Mùi cũng khá tốt. Các cặp vợ chồng có mối quan hệ hòa hợp. Người độc thân có thêm cơ hội tìm hiểu đối tượng và bắt đầu mối quan hệ mới. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng bản mệnh không nên quá bốc đồng, tránh xung đột với người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 5/12/2023, tuổi Ngọ hãy cẩn thận khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì, bởi nếu cứ vội vàng là rất dễ xảy ra sai sót. Tốt nhất, bản mệnh chớ nên chạy theo người này người khác.

Nếu cảm thấy công việc quá bề bộn, tuổi Ngọ nên lập kế hoạch rõ ràng những việc cần thiết phải giải quyết ngay lúc này, còn những việc chưa thực sự cần thiết thì có thể tạm thời lùi về sau, chớ nên tự gây áp lực cho bản thân.

Ngoài ra, còn có những bất ổn trên phương diện tình cảm của tuổi Ngọ. Con giáp này thường đưa ra những yêu cầu mang tính áp đặt cho nửa kia, chính vì thế mà nhiều khi đối phương sẽ cảm thấy mệt mỏi, ngột ngạt.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.