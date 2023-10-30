Đúng ngày mai, thứ Ba 31/10/2023, 3 con giáp buồn phiền nối tiếp buồn phiền, tình duyên trắc trở, tiền tài tiêu tan 

Tâm linh - Tử vi 30/10/2023 08:36

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào đúng ngày mai, thứ Ba 31/10/2023 với nhiều biến động trong cuộc sống khiến bạn buồn phiền, may mắn không đến nên đường tiền tài không thông. 

Con giáp tuổi Tý 

Đúng ngày mai, thứ Ba 31/10/2023, người tuổi Tý chịu ảnh hưởng của Xung Thái Tuế nên dễ xảy ra xung đột lợi ích với người khác. Họa tiểu nhân treo trên đầu, con giáp này được nhắc nhở cần có lòng đề phòng với những người vốn có hiềm khích hay có cạnh tranh với mình. 

Đúng ngày mai, thứ Ba 31/10/2023, 3 con giáp buồn phiền nối tiếp buồn phiền, tình duyên trắc trở, tiền tài tiêu tan  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những rắc rối khiến cho công việc vốn đang trên đà tăng tiến thuận lợi lại gặp phải trở ngại. Bạn không lường hết được những nguy cơ có thể xảy đến nên chưa có cách giải quyết thực sự hiệu quả, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng công việc, nhận về sự chỉ trích từ cấp trên. 

Thủy – Hỏa bất dung, chuyện tình cảm còn nhiều bấp bênh. Các cặp đôi gặp phải nhiều khúc mắc trong cuộc sống, lại không thể giãy bày cho nhau hiểu, cộng thêm áp lực từ nhiều phía nên cuộc tình càng thêm mệt mỏi, thậm chí có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào.

Con giáp tuổi Mão 

Đúng ngày mai, thứ Ba 31/10/2023, tuổi Mão có thể đang gây áp lực lớn cho những người xung quanh. Con giáp này có thể sẽ cảm thấy không hài lòng vì mọi việc không được như mình kỳ vọng. Tuy nhiên, có thể chính bản mệnh cũng đang đặt ra những yêu cầu quá cao.

Đúng ngày mai, thứ Ba 31/10/2023, 3 con giáp buồn phiền nối tiếp buồn phiền, tình duyên trắc trở, tiền tài tiêu tan  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong phương diện tình cảm, con giáp này và nửa kia cũng có thể tranh cãi vì những quan điểm không thống nhất. Nếu cứ một mực giữ ý kiến của mình, không chịu đặt mình vào vị trí của đối phương thì những bất đồng sẽ chẳng thể giải quyết. Hãy nghiêm túc lắng nghe quan điểm của đối phương

Trên phương diện sức khỏe, tuổi Mão cần chú ý các biểu hiện dù nhỏ nhất của cơ thể để có phương hướng chăm sóc bản thân được tốt nhất. Ngoài ra hôm nay, theo Hải Thượng Lãn Ông, bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở ngón chân.

Con giáp tuổi Thân 

Đúng ngày mai, thứ Ba 31/10/2023, mang tới cho tuổi Thân tin xấu họa phá tài. Con giáp này cần phải thận trọng hơn trong các mối quan hệ. Đừng vội tin lời ai mà đổ cả đống tiền đầu tư chẳng hề có kiểm chứng, cuối cùng mới nhận ra mình đã sai vì tin lầm người.

Đúng ngày mai, thứ Ba 31/10/2023, 3 con giáp buồn phiền nối tiếp buồn phiền, tình duyên trắc trở, tiền tài tiêu tan  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, những lục đục mâu thuẫn cũng xuất hiện trong đời sống gia đình. Khả năng cao là các cặp đôi sẽ nảy sinh tranh cãi do chuyện tiền bạc. Cách giải quyết nhanh nhất là cả hai hãy đối thoại trực tiếp với nhau để tháo gỡ vấn đề, nhưng trước đó có lẽ con giáp này cần phải bình tĩnh hơn.

Tình cảm giữa bản mệnh và nửa kia đang dần dần trở nên lạnh nhạt. Người tuổi Thân không nên cố tình làm lơ tình trạng này, khiến tình yêu đi tới bờ vực rạn nứt.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo 

Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 24/11/2023, 3 con giáp HUNG THẦN GỌI TÊN, xui xẻo kéo đến nên làm chuyện gì cũng đổ bể, khó khăn muôn trùng 

Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 24/11/2023, 3 con giáp HUNG THẦN GỌI TÊN, xui xẻo kéo đến nên làm chuyện gì cũng đổ bể, khó khăn muôn trùng 

Xin chia buồn với 3 con giáp hung thần gọi tên vì bạn là con giáp xui xẻo đúng ngày mai, thứ Ba ngày 24/10/2023. Những dấu hiệu rạn nứt, tổn thương đang dần xuất hiện trong chuyện tình cảm của bản mệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp đúng ngày mai con giáp ngày thứ 3 3 con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 37 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn