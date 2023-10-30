Đúng ngày mai, thứ Ba 31/10/2023, 3 con giáp buồn phiền nối tiếp buồn phiền, tình duyên trắc trở, tiền tài tiêu tan 

Đúng ngày mai, thứ Ba 31/10/2023, người tuổi Tý chịu ảnh hưởng của Xung Thái Tuế nên dễ xảy ra xung đột lợi ích với người khác. Họa tiểu nhân treo trên đầu, con giáp này được nhắc nhở cần có lòng đề phòng với những người vốn có hiềm khích hay có cạnh tranh với mình.

Thủy – Hỏa bất dung, chuyện tình cảm còn nhiều bấp bênh. Các cặp đôi gặp phải nhiều khúc mắc trong cuộc sống, lại không thể giãy bày cho nhau hiểu, cộng thêm áp lực từ nhiều phía nên cuộc tình càng thêm mệt mỏi, thậm chí có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào.

Những rắc rối khiến cho công việc vốn đang trên đà tăng tiến thuận lợi lại gặp phải trở ngại. Bạn không lường hết được những nguy cơ có thể xảy đến nên chưa có cách giải quyết thực sự hiệu quả, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng công việc, nhận về sự chỉ trích từ cấp trên.

Con giáp tuổi Mão

Đúng ngày mai, thứ Ba 31/10/2023, tuổi Mão có thể đang gây áp lực lớn cho những người xung quanh. Con giáp này có thể sẽ cảm thấy không hài lòng vì mọi việc không được như mình kỳ vọng. Tuy nhiên, có thể chính bản mệnh cũng đang đặt ra những yêu cầu quá cao.

Ảnh minh họa: Internet

Trong phương diện tình cảm, con giáp này và nửa kia cũng có thể tranh cãi vì những quan điểm không thống nhất. Nếu cứ một mực giữ ý kiến của mình, không chịu đặt mình vào vị trí của đối phương thì những bất đồng sẽ chẳng thể giải quyết. Hãy nghiêm túc lắng nghe quan điểm của đối phương

Trên phương diện sức khỏe, tuổi Mão cần chú ý các biểu hiện dù nhỏ nhất của cơ thể để có phương hướng chăm sóc bản thân được tốt nhất. Ngoài ra hôm nay, theo Hải Thượng Lãn Ông, bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở ngón chân.

Con giáp tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ Ba 31/10/2023, mang tới cho tuổi Thân tin xấu họa phá tài. Con giáp này cần phải thận trọng hơn trong các mối quan hệ. Đừng vội tin lời ai mà đổ cả đống tiền đầu tư chẳng hề có kiểm chứng, cuối cùng mới nhận ra mình đã sai vì tin lầm người.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, những lục đục mâu thuẫn cũng xuất hiện trong đời sống gia đình. Khả năng cao là các cặp đôi sẽ nảy sinh tranh cãi do chuyện tiền bạc. Cách giải quyết nhanh nhất là cả hai hãy đối thoại trực tiếp với nhau để tháo gỡ vấn đề, nhưng trước đó có lẽ con giáp này cần phải bình tĩnh hơn.

Tình cảm giữa bản mệnh và nửa kia đang dần dần trở nên lạnh nhạt. Người tuổi Thân không nên cố tình làm lơ tình trạng này, khiến tình yêu đi tới bờ vực rạn nứt.

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