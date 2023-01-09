Đúng ngày mai 10.1: 3 con giáp hợp vía Thần tài, hốt bạc về tay, tiền vàng chật két, may mắn ngập tràn

Theo tử vi 12 con giáp, vào đầu năm mới Quý Mão 2023 tiền bạc sẽ đổ về túi của con giáp này nhằm đáp lại nỗ lực bền bỉ trong suốt thời gian qua, cùng với đó là sự yêu thương đến từ Thiên Ấn. Nhờ đó những người làm công ăn lương hay kinh doanh thì cũng đều thu về tay một khoản tiền khổng lồ.

Đúng ngày 10.1, Thần May Mắn đang đứng về phía tuổi Dần mà mọi rắc rối trong công việc được tháo gỡ triệt để, ngoài ra bạn còn thu lượm về tay bài học kinh nghiệm quý báu.

Từ số tiền này trong tay bạn sẽ tìm được cơ hội kiếm tiền theo đúng lĩnh vực sở trường, hay đam mê từ bấy lâu nay. Nếu biết tận dụng thời điểm thích hợp đầu tư hay chiêu gọi vốn thì đều thuận lợi, suôn sẻ.

Chuyện vui tình cảm cũng liên tiếp đến với con giáp này khiến bạn hạnh phúc lại càng hạnh phúc. Hãy tận hưởng giây phút ấy cùng với những người mình yêu thương bạn nhé!

Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Với tính cách quyết đoán, làm gì cũng mạnh mẽ, tự tin mà người tuổi Dậu thường không gặp khó khăn khi phải lựa chọn việc gì đó. Dù là việc khó khăn đến đâu thì họ cũng nhanh chóng đưa ra quyết định của mình mà không hề do dự. Nhờ vậy mà con giáp này luôn nhận được cái nhìn nể trọng của đồng nghiệp và sự đánh giá cao từ lãnh đạo.

Đúng ngày 10.1, tuổi Dậu sẽ thể hiện được năng lực trong công việc của mình. Họ chính là những nhân viên ưu tú được cấp trên “chấm” ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cũng vì sự nghiệp hanh thông mà người tuổi Dậu có tài lộc tăng lên vùn vụt. Không chỉ nhận được khoản tiền lương hàng tháng, con giáp này có thể nhận được một khoản tiền thưởng kha khá từ những dự án vừa qua.

Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Ngày 10.1 với vận trình thực sự lí tưởng, đón chào năm 2023 với trạng thái hân hoan, tưng bừng. Không những vậy, bản mệnh còn có dịp đón năm mới với nhiều may mắn rót vào túi. Được Thần May Mắn bảo hộ mang tới nguồn năng lượng nhiệt huyết để bạn tập trung giải quyết công việc, có những thời điểm trong ngày thứ Bảy bạn đạt được thành công vượt ngoài mức mong đợi. Bằng tinh thần trách nhiệm công việc, bạn không cho phép mình được gục ngã, dù áp lực đến đâu cũng không nản chí, bỏ cuộc.

Đặc biệt trong ngày cuối cùng của năm, bản mệnh thu hút tài lộc đổ về túi vượng phát. Việc buôn bán kinh doanh mang về tiền lợi nhuận gấp đôi số vốn bỏ ra, số tiền này đủ để bạn nhập thêm hàng hay mở rộng quy mô sản xuất.

Trong dịp này, các mối quan hệ cũng tốt hơn bao giờ hết, là thời điểm thích hợp để bạn đưa người ấy về ra mắt gia đình đấy nhé!

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.