Đúng mùng 1 Tết: 3 tuổi phúc khí đầy nhà, tài lộc vô biên, ung dung vẫn có của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 20/01/2023 16:01

Thời điểm dịp Tết Nguyên đán 2023, có 3 con giáp vận số may mắn hơn người.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu rất năng động, luôn nỗ lực hướng về phía trước và làm việc rất có hiệu quả. Con giáp này không bao giờ để cho chân tay mình được nghỉ ngơi quá lâu, họ luôn chăm chỉ làm việc, và tự giác hoàn thành nhiệm vụ.

Cho dù khó khăn đến đâu, họ cũng không để bản thân trở nên mất kiên nhẫn, nản trí. Con giáp này cũng không dễ sa ngã khi đối mặt với mọi cám dỗ. Những thử thách trong cuộc sống khiến họ ngày càng kiên định hơn.

Trong năm nay, cuộc sống của con giáp tuổi Dậu sẽ âm thầm được cải thiện. Họ có thể từ từ thay đổi hoàn cảnh, trở nên giàu từ sau ngày mùng 1Tết Nguyên đán, cuộc sống sẽ không còn phiền muộn, gia đình yên ấm.

Đúng mùng 1 Tết: 3 tuổi phúc khí đầy nhà, tài lộc vô biên, ung dung vẫn có của ăn của để - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Khoảng thời gian trước đó có thể khiến tuổi Sửu cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì rất nhiều sự xui xẻo, khó khăn trong cuộc sống thì kể từ sau ngày mùng 1 Tết trở đi, bạn có thể chúc mừng họ vì đây chính là con giáp sẽ gặp nhiều may mắn trong thời gian tới. Về mặt tài chính, nhờ được cát tinh giúp đỡ mà tuổi Sửu dễ dàng kiếm được tiền hơn hẳn. Ngoài lương cố định hàng tháng, con giáp này có thể nhận được không ít những khoản tiền thưởng để làm “dày thêm” ví tiền của mình.

Trong công việc, con giáp này nhanh chóng hoàn thành các mục tiêu đề ra và nhận được đ.ánh giá cao của cấp trên. Đặc biệt, với những người tuổi Sửu làm công việc kinh doanh thì cuối năm là thời gian “vàng” để họ phát triển sự nghiệp. Công việc kinh doanh suôn sẻ giúp họ có thêm một khoản lợi nhuận lớn từ các đơn bán hàng buôn và lẻ của mình. Nếu đang có kế hoạch đầu tư, mở rộng quy mô hoặc nhập thêm những món hàng Tết thì tuổi Sửu cần nhanh chóng bắt tay vào thực hiện.

Đúng mùng 1 Tết: 3 tuổi phúc khí đầy nhà, tài lộc vô biên, ung dung vẫn có của ăn của để - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Sinh ra đã có hỷ tinh nhập mệnh, tả có phúc tinh, hữu có tài tinh nên tuổi Tuất thường có cuộc đời khá êm đềm, mọi sự suôn sẻ như ý. Từ cuộc sống hôn nhân cho tới sự nghiệp, con giáp này đều được hưởng nhiều may mắn hơn hẳn những con giáp khác.

Tử vi phương Đông cho rằng điều này có được là vì tuổi Tuất vốn dĩ là con giáp vượng quý nhân, cả đời bản mệnh lúc nào cũng có người ở bên hỗ trợ, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào con giáp này cần.

Bản thân người tuổi Tuất cũng có năng lực thực sự, đó là sự nhạy bén, mẫn cảm hiếm ai có được, là giác quan thứ 6 khá tinh tế, giúp bản mệnh có được những điều mình mong muốn.

Từ ngày mùng 1 Tết, nhờ sự chỉ dẫn, giúp đỡ của quý nhân mà con giáp này sẽ đạt được những bước tiến rất lớn trên con đường sự nghiệp, thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Bản mệnh còn hay gặp được những người lãnh đạo có tâm và có tầm. Được cấp trên công nhận năng lực và ưu ái cất nhắc, chắc chắn tuổi Tuất có thể làm nên nhiều thành công trong sự nghiệp, tài lộc cũng theo đó mà ùn ùn đổ về nhà.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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