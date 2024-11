Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 30/11/2024, 3 con giáp vận xui gõ cửa, Kiếp Tài vây quanh, công việc và tình duyên gặp nhiều buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 30/11/2024, tuổi Tý có thể bị tiểu nhân gây trở ngại trong công việc. Dù bản mệnh có cố gắng, có năng lực nhưng lại không gặp may, vấp phải quá nhiều rào cản. Những chiêu trò tiểu nhân gây ra khiến bao công sức sắp đến ngày hái quả bỗng tan biến thành mây khói.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 30/11/2024, Thiên Quan ngáng đường nên việc làm ăn của con giáp này hơi khó khăn. Thìn khó thăng tiến, khó giật được cơ hội tốt trong ngày này, đường quan lộ cũng bấp bênh. Sức khỏe không đảm bảo nên nhiều lúc bạn không đảm bảo được tiến độ công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Do Tương Xung lâm vận nên Thìn dễ mất tiền oan vì những sơ suất của bản thân, coi chừng bị phạt tiền khi tham gia giao thông, không đòi được nợ cũ. Nữ tuổi này cần tiết giảm chi tiêu nếu không túi tiền của bạn sẽ nhanh chóng cạn đi.



Về tình cảm, bạn nên tin tưởng đối phương, đừng nghi ngờ gì kẻo khiến đối phương bị tổn thương, là do bạn đa nghi quá, thực ra chẳng có chuyện gì to tát cả. Bạn nào còn độc thân thì đừng dễ dãi đồng ý nhận lời đi hẹn hò vì quá cô đơn, vừa tốn thời gian lại mất tiền.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 30/11/2024, Thiên Quan cản trở, công việc của Tuất khó tránh được những trục trặc bất ngờ. Nơi làm việc có rất nhiều áp lực, đôi khi bạn sẽ gặp phải nhiều sự thay đổi nhân sự bất ngờ, bị sai vặt hoặc bị đổ oan. Ngày này rất kỵ những việc như kiện tụng, làm giấy tờ hoặc cãi nhau trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày này Tuất cần giữ bình tĩnh để giải quyết vấn đề, đừng để cho cảm xúc lấn át lý trí, mất tiền một cách oan uổng. Chớ cả nể mà cho người khác vay tiền, bạn bè thân thiết cũng phải có giới hạn, nếu thân thiết để vay tiền của nhau hết lần này đến lần khác thì bạn cần phải xem lại mối quan hệ này.



Tình cảm ở mức trung bình do Thổ - Thổ tương hòa. Vợ chồng xảy ra nhiều tranh chấp, đa phần là do con cái và tiền bạc. Các bạn độc thân đừng chọn tìm bạn đời ngày hôm nay nhé, không phù hợp đâu, hãy chờ thêm thời gian nữa, duyên lành sẽ tìm đến bạn một cách tình cờ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!