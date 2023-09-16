Đúng 9h sáng ngày 17/9: 3 con giáp được trời ban hỷ vận, hôn nhân hạnh phúc, tình duyên viên mãn

Công việc: Người tuổi Dậu có cá tính mạnh trong lúc làm việc, luôn quan tâm mọi việc chu toàn, chu đáo.

Tài lộc: Tài lộc cần chăm chỉ đạt được, có thêm yếu tố may mắn tạo nên thịnh vượng.

Sức khoẻ: Da bị tổn thương do ánh nắng trực tiếp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con giáp tuổi Thân là người hoạt ngôn, khôn khéo, có kỹ năng xã hội vững vàng nên xung quanh họ có rất nhiều bạn bè. Nhờ có mạng lưới mối quan hệ rộng, con giáp này dễ gặp được cơ may trong công việc. Biết nắm bắt tốt cơ hội, người tuổi Thân sẽ sớm làm nên sự nghiệp từ khi tuổi đời còn rất trẻ.

Đúng 17/9, đường tài lộc của con giáp này gặp nhiều xáo trộn. Nhiều sự cố, việc đột xuất xảy ra làm con giáp này hao tài, tốn của. Từ giờ đến Tết Trung Thu, tài vận của con giáp này mới có nhiều khởi sắc. Người tuổi này được quý nhân gõ cửa, Thần Tài ghé thăm, công việc ngày càng suôn sẻ.

Bạn nhân được thêm cơ hội trong sự nghiệp như một công việc mới, một nghề tay trái hay một dự án mới phù hợp với năng lực của bản thân. Công việc suôn sẻ, nhân duyên của người tuổi này từ giờ đến cuối năm cũng có nhiều khởi sắc, dự báo sẽ có hỷ tín.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định Chủ nhật ngày 17/8/2023 hôm nay, tuổi Thân rất ấm áp và chân thành, thích dành sự quan tâm và chăm sóc của mình cho tất cả mọi người, từ những người thân trong gia đình cho đến bạn bè xung quanh. Đức tính này chắc chắn đã khiến một ai đó rung động.

Mọi người thường nói rằng tuổi Thân quá đơn giản, không biết chú ý đến ngoại hình, vì thế bản mệnh muốn tạo sự bất ngờ cho đối phương. Con giáp này nghĩ rằng mình sẽ chủ động thêm gia vị vào tình yêu, tạo kỷ niệm tươi đẹp cho hai người.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày ngày xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, nếu việc không quá gấp gáp thì có thể chuyển sang ngày khác thích hợp hơn.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.