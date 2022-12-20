Đúng 9h ngày mai (21/12), 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công danh thuận lợi, may mắn nối tiếp muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 15:45

Đúng 9h ngày mai (21/12), 3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc suôn sẻ, giàu sang tột đỉnh.

Tuổi Hợi

Theo các chuyên gia phong thủy, trời sinh người tuổi Hợi có tính tình hiền lành, chất phát, con giáp này luôn làm việc vì tâm, và thích giúp đỡ mọi người. Nhờ vậy mà xung quanh cuộc sống tuổi Hợi luôn có quý nhân phù trợ. Dù có gặp phải khó khăn, thử thách, cũng có người giang tay đỡ bản mệnh đứng dậy.

Đúng 9h ngày mai (21/12), 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công danh thuận lợi, may mắn nối tiếp muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Con giáp này cứ giữ nguyên tinh thần lạc quan, yêu đời, làm việc hết mình, chắc chắn vào thời gian tới, người cầm tinh con Lợn sẽ gặt hái được thành công ngoài mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian vừa qua, tài vận của con giáp này có dấu hiệu cạn kiệt, mặc dù đã cố gắng tiết kiệm và vun vén nhưng Hợi phải đối mặt với những sự cố ngoài ý muốn, nên đôi lúc phải chịu cảnh túng thiếu.

Tuy nhiên, đúng 9h ngày mai (21/12), tài vận của tuổi Hợi sẽ thay đổi, đây là lúc con giáp này được thần tài chiếu cố. Vì vậy con giáp này cứ giữ nguyên tinh thần lạc quan, yêu đời, làm việc hết mình, chắc chắn vào thời gian tới, người cầm tinh con Lợn sẽ gặt hái được thành công ngoài mong đợi. Đặc biệt, tuổi Hợi sẽ có thể kiếm được khoản kha khá, đủ để thoải mái tiêu xài.

Tuổi Dậu

Con giáp tuổi Dậu sở hữu tính cách thẳng thắn, chính trực, biết cách thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Trong công việc, con giáp này luôn chăm chỉ, siêng năng, biết cách xây dựng và vun đắp các mối quan hệ, nhờ vậy mà bản mệnh dễ gặp được nhiều cơ hội đổi đời.

Đúng 9h ngày mai (21/12), 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công danh thuận lợi, may mắn nối tiếp muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
Lúc này tiền tài của cải đều tăng lên nhanh như diều gặp gió, trong thời điểm này có thể mua được cả nhà lẫn xe - Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, người tuổi Dậu cũng không ngại đối mặt với thử thách, khó khăn. Càng gian nan, khó khăn bản mệnh lại càng tỏa sáng và học được nhiều bài học hơn, làm tiền đề để phát triển vượt bậc về sau.

ĐĐúng 9h ngày mai (21/12), vận may của người tuổi Dậu bắt đầu ập đến, nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân đủ đầy sẽ phất lên nhanh chóng. Lúc này tiền tài của cải đều tăng lên nhanh như diều gặp gió, trong thời điểm này có thể mua được cả nhà lẫn xe.

Tuổi Dần

Theo 12 con giáp, những người tuổi Dần vốn có cá tính mạnh mẽ, kiên định và luôn biết phấn đấu và nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cơ hội thành công. Con giáp này cũng rất tham vọng, bản mệnh không ngại đối mặt với khó khăn để vươn lên tầm cao mới, thậm chí có những người còn xông pha, chấp nhận đánh đổi để xây dựng cuộc sống viên mãn giàu có. 

Đúng 9h ngày mai (21/12), 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công danh thuận lợi, may mắn nối tiếp muốn nghèo cũng khó - Ảnh 3
Thời gian qua, không phải là thời điểm may mắn và suôn sẻ cho người cầm tinh co Hổ thì thời gian tới, con giáp này nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống, sẽ có những lúc tuổi Dần buộc phải đối mặt với những bài học kinh nghiệm nhớ đời, nhưng nhờ đó mà bản mệnh có được trải nghiệm quý báu, làm tiền đề để phát triển cuộc sống. Nhờ có chí tiến thủ này mà tuổi Dần ngày càng gặt hái được nhiều thành công hơn. 

Chuyên gia phong thủy tiết lộ rằng, đúng 9h ngày mai (21/12), cuộc sống tuổi Dần có bước chuyển biến tích cực, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện đáng kể. Thời gian qua, không phải là thời điểm may mắn và suôn sẻ cho người cầm tinh co Hổ thì thời gian tới, con giáp này nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Điều cần làm nhất chính là tuổi Dần cần phát huy hết thế mạnh để có được cơ hội đổi đời. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai (21/12), 3 tuổi có đức có tài được Thần Tài che chở, ra ngoài có quý nhân nâng đỡ, mua nhà sắm xe

Kể từ ngày mai (21/12), 3 tuổi có đức có tài được Thần Tài che chở, ra ngoài có quý nhân nâng đỡ, mua nhà sắm xe

Kể từ ngày mai (21/12), vận trình có sự thay đổi tích cực giúp họ vươn lên, gặt hái nhiều thành công hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn 3 con giáp tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 31 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 46 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng