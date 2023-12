Tử vi dự đoán, thứ 4 ngày 21/12/2022, những con giáp sau kết thúc khoảng thời gian nghèo khó, may mắn cực độ, ung dung hốt bạc, không phải lo nghĩ gì

Bản mệnh có khả năng thích nghi tốt với sự thay đổi của hoàn cảnh sống mà không hề kêu ca, than vãn. Đôi khi, người tuổi này âm thầm chịu đựng nỗi buồn, áp lực mà không nói với ai. Người tuổi này cũng sở hữu những phẩm chất hơn người. Bản mệnh có thể tự vượt qua khó khăn, xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục.

Theo tử vi khoa học, con giáp tuổi Thìn là người có tính cách hướng ngoại, cứng cỏi. Bản mệnh vốn hòa đồng, thân thiện nên được mọi người xung quanh yêu quý. Con giáp này có chí tiến thủ, không ngừng học hỏi, nỗ lực vươn lên tìm kiếm cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Thầy tử vi - tướng số nói rằng, người tuổi Ngọ là một trong những con giáp luôn cảm thấy cuộc sống của mình không mấy suôn sẻ, nguyên nhân chủ yếu là do vận khí của những người cầm tinh con ngựa không tốt nên ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày.

Điều này khiến tuổi Ngọ mỏi mệt, tâm không an, chí không yên, rất khó để tập trung làm nên việc lớn. Tuy nhiên, trong ngày mai (21/12/2022), tuổi Ngọ lại không đáng lo ngại mấy. Trong thời gian này, bản mệnh có sao may mắn chiếu mệnh, được quý nhân phù trợ, thúc đẩy vận may về đường tài lộc. Nhờ đó, con giáp này có thể yên tâm mở cửa nghênh đón tiền tài, mọi nỗ lực đều được đền đáp rất xứng đáng.

Trong thời gian này, bản mệnh có sao may mắn chiếu mệnh, được quý nhân phù trợ, thúc đẩy vận may về đường tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dậu khá cố chấp, cứng đầu, sẽ không chịu ngừng làm việc khi chưa đạt được mục tiêu. Chỉ cần chốt được mục tiêu, con giáp này sẽ làm việc chăm chỉ cho đến khi thành công mới thôi. Đương nhiên, thành quả của sự chăm chỉ sẽ được chuyển thành tài phú, giúp bản mệnh vượng phát ngay trong những ngày tới một cách dễ dàng, của cải chất đầy kho, tiền rủng rỉnh đầy túi.

Về đường tình duyên, tuổi Dậu rất sợ lặp lại trải nghiệm của một mối tình thất bại trong quá khứ, dù có xuất hiện đối tượng phù hợp thì con giáp tuổi này cũng chọn cách né tránh và khó có thể nắm bắt được nhân duyên. Tuy nhiên, trong ngày mai (21/12/2022), vận đào hoa của người tuổi Dậu sẽ vượng hơn rất nhiều. Đối mặt với tình yêu mới, tuổi Dậu sẽ chủ động hơn, có nhiều hy vọng gặt hái được tình yêu đích thực chỉ ngay lần đầu tiên gặp gỡ.

Đối mặt với tình yêu mới, tuổi Dậu sẽ chủ động hơn, có nhiều hy vọng gặt hái được tình yêu đích thực chỉ ngay lần đầu tiên gặp gỡ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.