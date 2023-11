Đúng 9h ngày 29/11, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, phất lên đến không ngờ, giàu to như vũ bão, đổi đời sang trang mới

Tài lộc: Tài lộc thăng hạn, bạn có nhiều cách cải thiện tài chính thông minh.

Sức khoẻ:.Hạn chế dùng nước có cồn, không tốt cho hệ tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chăm chỉ, siêng năng và rất tập trung trong công việc. Con giáp này luôn nỗ lực để vươn lên trong cuộc sống, mong có bản thân và gia đình được ấm no, hạnh phúc.

Đúng 29/11, tuổi Sửu gặp nhiều may mắn. Đây là khoảng thời gian cực kỳ vượng phát của con giáp này. Bản mệnh có thể đón nhận những cơ hội tốt giúp sự nghiệp thăng tiến. Thành công đến với tuổi Sửu không phải ngẫu nhiên mà đều do sự nỗ lực không ngừng của họ trong suốt thời gian qua. Tương lai của bản mệnh sẽ ngày một tươi sáng, cuộc sống ngày càng ấm no.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 29/11/2023 hôm nay, tuổi Tỵ thể hiện sự hăng hái, nhưng đồng thời cũng thể hiện sự thiếu kiên nhẫn khi phải đối mặt với ý kiến của người khác. Thậm chí, đôi khi con giáp này sẵn sàng tranh cãi, tạo ra không khí căng thẳng tại nơi làm việc.

Nếu duy trì tư thế cứng đầu và bảo thủ như vậy, tuổi Tỵ sẽ khó mà nhận ra những sai lầm của mình để có thể thay đổi và phát triển. Việc này có thể khiến con giáp này dần trở nên xa cách với bạn bè và đồng nghiệp xung quanh.

Đối với việc đi thực hiện những kế hoạch trong ngày hôm nay, tuổi Tỵ nên xuất hành về phía Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài thần. Những hướng này được cho là mang lại may mắn, giúp công việc diễn ra thuận lợi hơn.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.