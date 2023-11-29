Đúng 9h ngày 29/11, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, phất lên đến không ngờ, giàu to như vũ bão, đổi đời sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 29/11/2023 05:33

Theo tử vi dự đoán vào thời gian này, 3 con giáp sau giàu có vang danh, chính thức thoát nghèo, thu tiền không ngơi tay.

Tuổi Dần 

Tử vi hôm nay ngày 29/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần làm công việc tập sự bạn rất tập trung học hỏi kinh nghiệm.   

Công việc: Người tuổi Dần đang học hỏi thêm công việc, bỏ công sức nhiều để hiểu rõ tất cả những nội dung bản thân mong muốn. 

Tình cảm: Bạn không thích người khác suy nghĩ xấu về bạn, bạn luôn chia sẻ với đối phương về cuộc sống hằng ngày.   

Tài lộc: Tài lộc thăng hạn, bạn có nhiều cách cải thiện tài chính thông minh.

Sức khoẻ:.Hạn chế dùng nước có cồn, không tốt cho hệ tim mạch.

Đúng 9h ngày 29/11, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, phất lên đến không ngờ, giàu to như vũ bão, đổi đời sang trang mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu chăm chỉ, siêng năng và rất tập trung trong công việc. Con giáp này luôn nỗ lực để vươn lên trong cuộc sống, mong có bản thân và gia đình được ấm no, hạnh phúc.

Đúng 29/11, tuổi Sửu gặp nhiều may mắn. Đây là khoảng thời gian cực kỳ vượng phát của con giáp này. Bản mệnh có thể đón nhận những cơ hội tốt giúp sự nghiệp thăng tiến. Thành công đến với tuổi Sửu không phải ngẫu nhiên mà đều do sự nỗ lực không ngừng của họ trong suốt thời gian qua. Tương lai của bản mệnh sẽ ngày một tươi sáng, cuộc sống ngày càng ấm no.

Đúng 9h ngày 29/11, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, phất lên đến không ngờ, giàu to như vũ bão, đổi đời sang trang mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 29/11/2023 hôm nay, tuổi Tỵ thể hiện sự hăng hái, nhưng đồng thời cũng thể hiện sự thiếu kiên nhẫn khi phải đối mặt với ý kiến của người khác. Thậm chí, đôi khi con giáp này sẵn sàng tranh cãi, tạo ra không khí căng thẳng tại nơi làm việc.

Nếu duy trì tư thế cứng đầu và bảo thủ như vậy, tuổi Tỵ sẽ khó mà nhận ra những sai lầm của mình để có thể thay đổi và phát triển. Việc này có thể khiến con giáp này dần trở nên xa cách với bạn bè và đồng nghiệp xung quanh.

Đối với việc đi thực hiện những kế hoạch trong ngày hôm nay, tuổi Tỵ nên xuất hành về phía Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài thần. Những hướng này được cho là mang lại may mắn, giúp công việc diễn ra thuận lợi hơn.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

Đúng 9h ngày 29/11, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, phất lên đến không ngờ, giàu to như vũ bão, đổi đời sang trang mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng hai ngày 29 và 30/11: Tinh hoa hội tụ, 3 con giáp tiền bạc đổ về liên hồi, nhanh chóng giàu có hơn người

Đúng hai ngày 29 và 30/11: Tinh hoa hội tụ, 3 con giáp tiền bạc đổ về liên hồi, nhanh chóng giàu có hơn người

Đúng hai ngày 29 và 30/11, 3 con giáp chuẩn bị đón điềm lành, làm đâu thắng đó, một bước đổi đời trong gang tấc.

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