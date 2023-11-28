Tử vi ngày 29/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ thường mang đến nhiều niềm vui với cho gia đình.

Tình cảm: Tình cảm dù không được đón nhận, nhưng bạn mang đến nhiều niềm vui cho gia đình.

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công việc bạn thường tạo ra nhiều ý tưởng hay, luôn tích cực tạo ra nhiều hoạt động cho công ty.

Tài lộc: Không có thói quen tiết kiệm, thường mất nhiều ngân sách.

Sức khoẻ: Không lo lắng quá độ, luôn quan tâm đến tình trạng sức khoẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu cũng được sao tốt chiếu mệnh nên sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày mới 29/11. Bạn sẽ “về đích” an toàn và gặt hái nhiều thành công, thậm chí còn trở nên phát tài. Tuy nhiên, con giáp này cũng không nên đắc ý quá sớm mà cần chú ý vào công việc, nghiêm túc thực hiện những dự định mình đề ra.

Thời gian này, người tuổi Dậu dễ gặp được quý nhân nên cần trân trọng từng cơ hội đến với mình. Khi tin tưởng vào 1 người, bạn nên bàn bạc từng ý tưởng với họ trước khi quyết định để có cái nhìn đa chiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 29/11/2023, tuổi Tỵ trở nên dễ tính hơn. Con giáp này bao dung hơn với những sai lầm của người khác khi biết đặt vị trí của mình vào hoàn cảnh của đối phương.

Tuy nhiên con giáp này được nhắc nhở, giai đoạn này, tuổi Tỵ cần nghiêm túc đánh giá lại giá trị của công việc đang làm, nhưng là để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Ngày mới sẽ mang lại những điều kiện thuận lợi để ai có bệnh sẽ sớm tìm được cách chữa trị phù hợp. Những ai đang bị bệnh sẽ sớm hồi phục sức khỏe trong thời gian tới, giúp bản mệnh quay lại cuộc sống thường nhật như trước đây.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.