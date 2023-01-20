Đúng 3 ngày tới (21, 22, 23/1): Thần đồng tiên tri dự đoán đúng 99% 3 con giáp: Dưới có Quý Nhân nâng đỡ, trên có Thần Tài che chở, đưa nón hứng lộc trời, vét sạch tiền vàng trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 20/01/2023 17:05

Vượt qua những khó khăn, thử thách, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn trong công việc. Họ được dự báo sẽ tăng thêm thu nhập, có cuộc sống sung túc hơn trước.

Tuổi Ngọ 

Theo tử vi dự đoán, đúng 3 ngày tới (21, 22, 23/1) tuổi Ngọ có nhiều triển vọng, có thể là khởi nghiệp hoặc có vị trí chức vụ mới. Mặc dù công việc có nhiều thách thức nhưng khả năng xử lý nhạy bén cộng thêm quý nhân phù trợ giúp bạn vượt qua mọi thứ dễ dàng.

Đúng 3 ngày tới (21, 22, 23/1): Thần đồng tiên tri dự đoán đúng 99% 3 con giáp: Dưới có Quý Nhân nâng đỡ, trên có Thần Tài che chở, đưa nón hứng lộc trời, vét sạch tiền vàng trong thiên hạ - Ảnh 1
Nếu làm kinh doanh, sự nhạy bén là lợi thế không nhỏ giúp túi tiền của bản mệnh ngày càng rủng rỉnh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Sự cố gắng cũng giúp Ngọ phất lên nhanh chóng. Những tín hiệu lạc quan về sự thăng tiến, quyết định bổ nhiệm chức vụ mới có thể đến. Nếu làm kinh doanh, sự nhạy bén là lợi thế không nhỏ giúp túi tiền của bản mệnh ngày càng rủng rỉnh hơn.

Sự độc lập, tự tin giúp Ngọ chinh phục được khách hàng và thu về được lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên Ngọ nên thận trọng về các hoạt động tiền bạc, tài chính kẻo bị kẻ xấu lừa gạt khiến tiền mất tật mang.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là những người nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh. Họ luôn coi trọng danh dự và chữ tín, thậm chí có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình.

Đúng 3 ngày tới (21, 22, 23/1): Thần đồng tiên tri dự đoán đúng 99% 3 con giáp: Dưới có Quý Nhân nâng đỡ, trên có Thần Tài che chở, đưa nón hứng lộc trời, vét sạch tiền vàng trong thiên hạ - Ảnh 2
Nhìn chung, đây sẽ là một trong những con giáp đổi vận bất ngờ. Song tuổi Tuất cũng cần nhớ phải có kế hoạch tài chính cụ thể - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi phương Đông, đúng 3 ngày tới (21, 22, 23/1), vận khí của người tuổi Tuất sẽ tăng lên bất ngờ. Họ dù có gặp chút khó khăn trong cuộc sống hay công việc cũng sẽ có người giúp đỡ, tương trợ. 

Một phần quan trọng giúp tuổi Tuất có nhiều quý nhân là do con giáp này tính tình hòa nhã, lại lạc quan yêu đời nên kết nối được nhiều mối nhân duyên tốt đẹp. Nhìn chung, đây sẽ là một trong những con giáp đổi vận bất ngờ. Song tuổi Tuất cũng cần nhớ phải có kế hoạch tài chính cụ thể, tránh cảnh tiền kiếm ra nhưng miệng ăn núi lở. 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn sở hữu chỉ số thông minh và chỉ số trí tuệ cảm xúc rất cao. Con giáp này có nhiều thế mạnh hơn là khuyết điểm. Họ được biết với tính cách ngay thẳng, không thích vòng vo. Đôi khi, người tuổi này tỏ ra khá bảo thủ, cứng đầu. Người tuổi Này dũng cảm, độ lượng, được nhiều người yêu quý.

Đúng 3 ngày tới (21, 22, 23/1): Thần đồng tiên tri dự đoán đúng 99% 3 con giáp: Dưới có Quý Nhân nâng đỡ, trên có Thần Tài che chở, đưa nón hứng lộc trời, vét sạch tiền vàng trong thiên hạ - Ảnh 3
Họ có những thay đổi lớn trong sự nghiệp. Có thể con giáp này sẽ thay đổi công việc hoặc có sự thăng tiến lớn trong công việc hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 3 ngày tới (21, 22, 23/1) người tuổi Thìn được dự báo sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao về tài lộc. Họ có những thay đổi lớn trong sự nghiệp. Có thể con giáp này sẽ thay đổi công việc hoặc có sự thăng tiến lớn trong công việc hiện tại.

Trong khi đó, người ấp ủ ý tưởng kinh doanh có thể sẽ bắt đầu khởi nghiệp. Trải qua nhiều khó khăn, công việc của họ sẽ đạt được những thành quả nhất định.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm nay (20/1), 3 tuổi sướng nhất thiên hạ, giàu có bất ngờ chỉ sau một đêm, bình an đón phú quý ngàn đời, thuận lợi thăng hoa trong sự nghiệp

Qua đêm nay (20/1), 3 tuổi sướng nhất thiên hạ, giàu có bất ngờ chỉ sau một đêm, bình an đón phú quý ngàn đời, thuận lợi thăng hoa trong sự nghiệp

Qua đêm nay (20/1), 4 con giáp này nghênh đón Thần tài lâm môn, cuộc sống bỗng chốc may mắn, tiền bạc dồi dào.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 28 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 59 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 3 giờ 43 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp